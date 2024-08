DAX 40 Wochenausblick: US-Preisdaten im Fokus – Anleger fiebern NVIDIA-Zahlen entgegen

Nach dem alljährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Wyoming) dürften die Zinssenkungsfantasien in den USA zunächst am Leben bleiben. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Freitag bei einer im Vorfeld mit Spannung erwarteten Rede mögliche Zinssenkungen auf der kommenden September-Sitzung in Aussicht gestellt. In der neuen Handelswoche dürften neben den Geschäftszahlen des Chipherstellers NVIDIA auch neue US-Preisdaten auf Interesse stoßen.

Powell stellt Zinssenkung für September auf Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in Aussicht

„Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen“, sagte Powell. Demnach hätten sich seiner Meinung nach die Inflationsrisiken verringert, sodass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei. Folgerichtig sei die geldpolitische Richtung klar, Höhe und Abfolge weiterer Zinsschritte würden jedoch nicht feststehen, da diese unter anderem von der Entwicklung der Konjunkturdaten abhängen würden.