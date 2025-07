Aktien New York Schluss: Auf Rekordspur - Nvidia mit Rekord-Börsenwert

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine verhaltene Zuversicht ist am Mittwoch an die US-Aktienmärkte zurückgekehrt. Auch wenn das Thema Zölle mit Unsicherheiten behaftet bleibt, mehren sich die Hoffnungen auf Handelsabkommen zwischen den USA und anderen Ländern. Unter den Einzelwerten erreichte Nvidia als erstes Unternehmen weltweit einen Börsenwert von vier Billionen US-Dollar.

Der Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,49 Prozent auf 44.458,30 Punkte aus dem Tag. Der S&P 500 näherte sich wieder seinem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch und schloss 0,61 Prozent höher bei 6.263,26 Zählern. Der Nasdaq 100 dagegen stieg zeitweise über 22.900 Punkte auf eine Bestmarke und beendete den Tag mit plus 0,72 Prozent auf 22.864,91 Punkte.

US-Präsident Donald Trump hat den nächsten Schub an Briefen mit Zollbestimmungen gegen andere Länder zum 1. August bekanntgemacht. "Diesmal von Bagdad bis Manila", konstatierte Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Europäische Union war bislang nicht unter den Adressaten, und Innes resümierte: "Händler zuckten mit den Achseln, die Märkte gähnten, und die Schlagzeilen über die Zölle glichen weiterhin eher einem Nieselregen denn einem Wolkenbruch."

Zudem übte Trump erneut Druck auf Notenbankchef Jerome Powell aus, indem er wieder dessen sofortigen Rücktritt forderte und ihn nochmals scharf wegen bislang ausgebliebener Zinssenkungen attackierte. Dem "Wall Street Journal" zufolge bewerben sich Kevin Hassett und Kevin Warsh um den nächsten Fed-Vorsitz. Das an diesem Tag veröffentlichte Fed-Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung bewegte die Börsianer nicht./ck/he