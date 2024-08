Behörden - Deutscher in Russland wegen Goldschmuggels festgenommen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Ein deutscher Staatsbürger ist in Russland nach Angaben lokaler Behörden wegen mutmaßlichen Goldschmuggels festgenommen worden.

Der Mann soll versucht haben, Gold im Wert von über 90 Millionen Rubel (etwa 876.000 Euro) nach Russland zu bringen, teilten die Zollbehörden in Pskow mit. Ihm drohen demnach bis zu fünf Jahre Gefängnis. Zollbeamte und Offiziere des Geheimdiensts FSB hätten den 58-Jährigen gestoppt, der in seinem Wohnmobil dreizehn Kilogramm Goldbarren transportiert haben soll. Die Stadt Pskow liegt etwa zwanzig Kilometer von der russischen Grenze zu Estland entfernt. Das Auswärtige Amt in Berlin äußerte sich am Dienstag zunächst nicht zu dem Fall.

(Bericht von Rachel More; Bearbeitet von Alexander Ratz; Redigiert von Elke Ahlswede; Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)