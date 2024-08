EQS-News: SAF-HOLLAND eröffnet neues Tech Center in Pune, Indien

EQS-News: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Sonstiges

SAF-HOLLAND eröffnet neues Tech Center in Pune, Indien



28.08.2024

Bessenbach, 28. August 2024. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, gibt die Eröffnung seines neuen Tech Centers India (TCI) bekannt, das eine zentrale Rolle als global integrierter Standort für die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten spielen wird.

„Das neue Tech Center India ist eine wichtige Ergänzung unseres globalen F&E-Netzwerkes und Teil der Unternehmensstrategie zum Ausbau unseres globalen Rückgrats auch im Entwicklungsbereich. Es ist ein wichtiger Schritt, um die zunehmende Komplexität auf Systemebene zu meistern und u.a. unsere Kompetenzen im Softwarebereich zur Weiterentwicklung unserer mechatronischen Systeme zu vertiefen“, sagte Christoph Günter, President EMEA & CTO, und ergänzt: “Mit der Errichtung des TCI sind wir strategisch bestens positioniert, um Innovationen voranzutreiben und unseren Wettbewerbsvorteil in der Branche auszubauen.“

Das TCI wird eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Software für die mechatronischen Produkte von SAF-HOLLAND spielen, wie z.B. dem elektronischen Bremssystem für Trailer, bei denen das Unternehmen aufgrund seiner starken Marktposition im Trailer Bereich sowie der weltweit steigenden Nachfrage nach mechatronischen Sicherheitssystemen ein starkes Wachstumspotenzial sieht. Auch werden die Mitarbeitenden des TCI dabei unterstützen, steigende regulatorische Anforderungen wie die Cyber-Security Gesetzgebung zu erfüllen.

Der Standort in Pune, Indien, in dessen Nähe SAF-HOLLAND bereits einen Produktionsstandort unter der Marke YORK betreibt, wurde wegen der strategischen Vorteile sorgfältig ausgewählt. Das neue Tech Center bildet einen wichtigen Bestandteil der globalen F&E-Strategie von SAF-HOLLAND und wird zur Erreichung der langfristigen Ziele beitragen. Mit dem Ausbau der Kapazitäten in Indien erweitert das Unternehmen nicht nur sein globales Rückgrat für F&E und IT, sondern verstärkt auch das Engagement, innovative und qualitativ hochwertige Lösungen für Kunden weltweit zu liefern.

Über SAF-HOLLAND

Die SAF-HOLLAND SE ist ein international führender Hersteller von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, Lkw und Busse. Rund 6.000 engagierte Mitarbeitende weltweit erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,11 Mrd. Euro.

Die Produktpalette umfasst unter anderem Achs- und Federungssysteme für Trailer sowie Sattelkupplungen und Kupplungssysteme für Lkw, Anhänger und Sattelauflieger als auch Brems- und EBS-Systeme. Daneben entwickelt SAF-HOLLAND innovative Produkte zur Erhöhung der Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit von Nutzfahrzeugen. Mit den Marken SAF, Holland, Haldex, V.Orlandi, Neway, KLL und York erreichte der Konzern im Jahr 2023 in den wichtigsten Regionen weltweit starke Marktpositionen auf den Top-Rängen eins bis drei. Auf sechs Kontinenten beliefert SAF-HOLLAND Hersteller im Erstausstattungsmarkt. Im Aftermarket-Geschäft liefert das Unternehmen Ersatzteile an die Servicenetzwerke der Hersteller sowie an den Großhandel und über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.

SAF-HOLLAND SE ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und zählt zu den Werten des SDAX (ISIN: DE000SAFH001). Weitere Information erhalten Sie unter www.safholland.com.

