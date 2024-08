Fluggesellschaft SAS vor Neustart nach Abschluss der Insolvenz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Die skandinavische Fluggesellschaft SAS lässt das Insolvenzverfahren nach US-Recht nach mehr als zwei Jahren hinter sich.

Das Unternehmen entledigte sich mit dem Verfahren nach Chapter 11 des US-Konkursrechts Schulden von mehr als zwei Milliarden Dollar. "Das ist wahrhaftig eine neue Ära für SAS - mit einer viel stärkeren Position, weniger Schulden und niedrigeren Kosten", sagte Vorstandschef Anko van der Werff der Nachrichtenagentur Reuters. SAS gehört nun dem Hedgefonds Castlelake, der Fluggesellschaft Air France-KLM, dem Investor Lind Invest und dem dänischen Staat. Air France-KLM kann seine Beteiligung von 19,9 Prozent nach mindestens zwei Jahren aufstocken.

Die neuen Eigentümer haben 1,2 Milliarden Dollar frisches Geld bereitgestellt, davon 475 Millionen Eigenkapital und 725 Milliarden in besicherten Wandelschuldverschreibungen. SAS stand durch die wachsende Billigkonkurrenz unter Druck, war infolge der Corona-Pandemie in eine tiefe Krise geschlittert und musste mit Staatsgeld gerettet werden. "Jetzt müssen wir nach vorne blicken und die begonnene Transformation abschließen", sagte van der Werff. In der Sommersaison sei SAS operativ stark gewesen. Dank der laufenden Kostensenkungen sei das Unternehme im Juli so profitabel wie nie gewesen.

Mit dem Eigentümerwechsel wechselt SAS auch von der "Star Alliance" um Lufthansa und United Airlines in das "Sky Team" von Air France-KLM. "Die Kunden von SAS, Air France und KLM haben damit über Code-Sharing eine viel größere Zahl von Flugzielen", sagte der Chef der französisch-niederländischen Fluggesellschaft, Benjamin Smith.

