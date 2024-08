Gib’s zu – Hast du Samsung im Depot? Diese Fakten könnten dir jetzt 18 % Rendite bringen

Stell dir eine Welt vor, in der riesige Konzerne mächtiger sind als Regierungen, in der Menschen in einem ständigen Wettbewerb stehen, der ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden gefährdet, und in der Technologie sowohl Segen als auch Fluch ist. Klingt nach einem Science-Fiction-Film, oder? Doch diese Welt existiert vielleicht bereits – und sie heißt Südkorea. Inmitten dieser Realität thront ein Unternehmen, das so mächtig ist, dass es fast wie eine Regierung agiert: Samsung. Wenn du dich für das Cyberpunk-Genre begeisterst, wirst du die Parallelen zwischen dieser dystopischen Welt und dem heutigen Südkorea schnell erkennen. Doch es geht nicht nur um eine faszinierende Ähnlichkeit – es geht auch um eine spannende Investmentchance, die sich dir bietet.

Samsung ist längst nicht mehr nur ein Technologieunternehmen. Es ist ein Imperium, das alles umfasst, von Elektronik über den Schiffsbau bis zu Versicherungen, und das etwa 20 % des südkoreanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmacht. Aber nicht nur in Südkorea, sondern auch global hat Samsung einen immensen Einfluss. Doch was bedeutet das für dich als potenziellen Investor?

Warum Samsung eine starke Anlageoption ist

Lass uns ab sofort nur auf die börsennotierte Elektroniksparte schauen: Samsung Electronics (WKN: 888322). Das Unternehmen hat im zweiten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Der operative Gewinn stieg um das 15-fache auf 10,44 Billionen Südkoreanische Won (etwa 6,9 Mrd. Euro), während der Umsatz auf umgerechnet 49,6 Mrd. Euro kletterte – ein Plus von 23,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Dieses erstaunliche Wachstum wurde vor allem durch den boomenden KI-Sektor und eine starke Performance im Bereich der Halbleiter angetrieben.

Ein wesentlicher Treiber für Samsungs jüngsten Erfolg ist der Fokus auf High-Bandwidth Memory (HBM), besonders die neueste Version HBM3E. HBM ist eine Art von Speichertechnologie, die eine rasante Datenverarbeitung ermöglicht und daher für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz und High-Performance-Computing unerlässlich ist. Samsung plant, die Produktion von HBM in der zweiten Jahreshälfte 2024 weiter auszubauen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

HBM3E, die neueste Version von Samsungs HBM-Technologie, soll bis zum vierten Quartal 2024 etwa 60 % der HBM-Verkäufe des Unternehmens ausmachen. Diese Strategie dürfte sich als enormer Gewinnbringer erweisen und macht Samsung zu einem vielversprechenden Investment für die Zukunft. Der weltweite Markt für KI und High-Performance-Computing wächst rasant, und Samsung steht an vorderster Front, um von diesem Wachstum zu profitieren.

Außerdem arbeitet Samsung bereits an der nächsten Generation, HBM4, deren Einführung für 2025 geplant ist. Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Chips, insbesondere von Unternehmen wie Nvidia, dürfte Samsung von diesem Trend massiv profitieren. Ein Investment in Samsung bedeutet also auch ein Investment in die Zukunft der künstlichen Intelligenz.

NAND-Speicher: Ein weiteres Wachstumsfeld

Auch im Bereich NAND-Speicher konnte Samsung beeindruckende Ergebnisse erzielen. Getrieben von der starken Nachfrage nach Speicherlösungen für Unternehmens-SSDs (Solid-State-Drives) und mobilen Geräten, verzeichnete Samsung in diesem Segment ebenfalls ein solides Wachstum. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 22 %, was zu einem erheblichen Anstieg der Umsätze führte.

Dieser Markt wird in den kommenden Jahren voraussichtlich weiter wachsen, speziell aufgrund des steigenden Bedarfs an Speicherlösungen für datenintensive Anwendungen und KI. Ein Investment in Samsung ermöglicht dir also, auch in diesem wachsenden Marktsegment zu profitieren. Samsung zeigt hier erneut, dass es in der Lage ist, auf die Bedürfnisse des Marktes schnell und effektiv zu reagieren, was es zu einem starken Player im Technologiebereich macht.

Samsung bleibt innovativ

Trotz einiger Herausforderungen im Mobilfunkbereich, wie einem Rückgang des operativen Gewinns um umgerechnet 543 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr, bleibt Samsung innovativ. Im Jahr 2024 wurden neue Flaggschiff-Falttelefone und KI-unterstützte mobile Accessoires auf den Markt gebracht, darunter ein Ring zur Gesundheitsüberwachung.

Diese und weitere Innovationen könnten dazu beitragen, die Nachfrage im Mobilfunkbereich in der zweiten Jahreshälfte 2024 wieder zu steigern, was wiederum die Einnahmen und den Aktienkurs positiv beeinflussen könnte.

Cashflow unter der Lupe

Samsung hat im Laufe der Jahre beeindruckende Gewinne erzielt, aber 2022 war ein echtes Highlight. Mit einem Nettogewinn von umgerechnet 36,65 Mrd. Euro hat das Unternehmen einen Rekord aufgestellt. Das ist ein Anstieg von fast 40 % im Vergleich zum Vorjahr und zeigt, dass Samsung trotz eines anspruchsvollen Marktes weiterhin stark wächst.

Ein weiterer interessanter Punkt ist der Anstieg der Abschreibungen und Amortisationen. Im Jahr 2022 erreichte dieser Wert etwa 26,10 Mrd. Euro, was einen erheblichen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren darstellt. Dies zeigt, dass Samsung massiv in seine Anlagen investiert und kontinuierlich modernisiert.

Der operative Cashflow von Samsung zeigt einige bemerkenswerte Schwankungen. Im Jahr 2023 sank der Cashflow aus operativer Tätigkeit auf 29,6 Mrd. Euro – ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Vorjahren. Trotz dieser Schwankungen bleibt der Cashflow stark, was zeigt, dass Samsung über eine solide finanzielle Basis verfügt, um zukünftige Herausforderungen zu meistern.

Ein Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel zeigt, dass Samsung seine Cash-Reserven in den vergangenen Jahren erheblich gesteigert hat. Ende 2023 verfügte das Unternehmen über 46,3 Mrd. Euro an liquiden Mitteln. Das ist ein beeindruckender Anstieg von fast 40 % im Vergleich zum Vorjahr. Diese starke Liquiditätsposition gibt Samsung die Flexibilität, in neue Geschäftsfelder zu investieren, Übernahmen zu tätigen oder auch Aktionären großzügige Dividenden auszuschütten.

Herausforderungen beim Free Cashflow

Trotz beeindruckender Gewinne und starker Liquidität zeigt der Free Cashflow im Jahr 2023 eine negative Entwicklung. Mit einem Rückgang auf -9,02 Mrd. Euro ist dies ein deutlicher Warnhinweis. Diese Entwicklung könnte auf hohe Investitionsausgaben zurückzuführen sein, die kurzfristig den Free Cashflow belasten. Langfristig könnten sich diese Investitionen jedoch auszahlen, was die zukünftige Rentabilität von Samsung stärken könnte.

Für dich als Investor ist es wichtig, diese Zahlen im Kontext zu sehen. Während ein negativer Free Cashflow oft als Alarmzeichen gilt, kann er in diesem Fall auf eine aggressive Wachstumsstrategie hindeuten, die sich in den kommenden Jahren als äußerst profitabel erweisen könnte. Wenn du bereit bist, die kurzfristigen Risiken in Kauf zu nehmen, könnte Samsung eine hervorragende Langzeitinvestition sein.

Samsung ist unterbewertet

Es ist wahr, dass das Bild einer durch und durch technologisierten Welt, wie es im Cyberpunk-Genre beschrieben wird, düstere Aspekte hat. Dennoch bietet sich dir die Möglichkeit, durch ein Investment in Samsung an den technologischen Fortschritten zu partizipieren, die diese Welt prägen werden. Inmitten all der Unsicherheiten bleibt das Unternehmen ein fester Anker in der sich wandelnden globalen Wirtschaft.

Laut meinen Berechnungen liegt der faire Wert der Samsung-Aktie bei etwa 96.990 Südkoreanischen Won (KRW). Der aktuelle Marktpreis beträgt jedoch nur 79.900 KRW. Das bedeutet, dass die Aktie aktuell um 18 % unter ihrem intrinsischen Wert gehandelt wird.

Wenn du also bereit bist, in ein Unternehmen zu investieren, das nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft relevant bleibt, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über Samsung nachzudenken. Die Aktie ist derzeit unterbewertet, und das Unternehmen bietet ein solides Wachstumspotenzial. Natürlich gibt es immer Risiken, aber die aktuellen Bewertungen und das zukünftige Potenzial machen Samsung zu einer attraktiven Investition.

