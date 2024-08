ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knackt Korrekturtrend vor Nvidia-Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit leichten Gewinnen hat der Dax am Mittwoch seinen Korrekturtrend verlassen. Dieser hatte ihn seit dem Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkten und dem Zwischenhoch im Juli im Zaum gehalten. Seit dem Kurseinbruch zu Monatsbeginn erholte sich der Dax inzwischen um gut zehn Prozent. Was die Gewinne wert sind, wird sich aber wohl erst am Abend zeigen. Denn die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia , der ein Vorreiter des Boom-Themas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

"Stehen am Abend nach US-Börsenschluss die Quartalszahlen von Nvidia auf der Agenda, könnte die Börse an diesem Tag eigentlich auch geschlossen bleiben", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Dabei sei es nicht allein die Gewichtung des Chipherstellers in den großen Indizes, die am Ende über Wohl und Wehe des Gesamtmarktes entscheide. Vielmehr gehe von den Zahlen heute Abend entweder die Botschaft aus, dass die Bäume auch im Hype um das Thema KI nicht in den Himmel wachsen, oder aber Nvidia zeige ein weiteres Mal, dass auch jede noch so hohe Erwartung noch von der Realität überboten werden könne.

Der Dax verbesserte sich nach der ersten Handelsstunde um 0,4 Prozent auf 18.752 Punkte. Der MDax gab indes um rund 0,1 Prozent nach auf 25.257 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,3 Prozent zu.

Im Dax lagen Rheinmetall an der Spitze. Die Papiere des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers stiegen um 1,5 Prozent. Die rote Laterne am Ende des deutschen Leitindex trugen Zalando . Der Online-Versandhändler verlor ein Prozent an Wert.

Für wenig Bewegung sorgte derweil ein Pressebericht, wonach Volkswagen das Kostensparziel in diesem Jahr nicht erreicht. Die Vorzugsaktien blieben nur leicht hinter dem Dax zurück.

Einen neuen Chef für Flatexdegiro nahm der Aktienmarkt derweil gut auf. Die Aktien des Online-Brokers stiegen im SDax um 3,4 Prozent auf 13,48 und damit auf den höchsten Stand seit gut zwei Monaten. Die Papiere näherten sich damit wieder dem jüngsten Hoch von Anfang Juni bei 14,30 Euro.

Fusions- und Übernahmeszenarien der Investmentbank JPMorgan für die Branche der Essenslieferanten trieben auch den Kurs von Delivery Hero leicht an. Die Papiere des im MDax notierten Unternehmens stiegen um 0,6 Prozent.