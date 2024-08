ANALYSE-FLASH: RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 45 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Delivery Hero nach Zahlen und mit Blick auf den angekündigten Börsengang (IPO) der Marke Talabat auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe mit dem Bruttowarenwert und dem operativen Ergebnis (Ebitda) im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zum IPO der rasant wachsenden Marke Talabat an der Börse in Dubai merkte sie an, dass Delivery Hero an dieser eine Mehrheit behalten dürfte. Den Wert der Geschäfte in der Mena-Region (Nahost und Nordafrika) beziffert die Expertin mit 5 Milliarden Euro./gl/bek

