Arbeitskräftenachfrage in Deutschland so gering wie zuletzt im April 2021

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren gesunken.

Dies signalisiert der Stellenindex, den die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag veröffentlichte. Das um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Barometer fiel im August um einen Zähler auf 106 Punkte. Dies war in diesem Jahr bereits der sechste Rückgang und der niedrigste Stand seit April 2021. In allen Wirtschaftszweigen – bis auf Energie- und Wasserwirtschaft – sei die Arbeitskräftenachfrage zum Vorjahresmonat gesunken - "und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe".

Besonders stark seien die relativen Rückgänge im Öffentlichen Dienst, im Gastgewerbe, im Bereich Information und Kommunikation, bei Sonstigen Dienstleistungen und im Verarbeitenden Gewerbe. In absoluten Zahlen gab es laut BA das größte Minus bei sogenannten qualifizierten Unternehmensdienstleistungen, im Verarbeitenden Gewerbe und in der Zeitarbeit.

Die BA stellt am Freitag die Jobdaten für August vor. Die Zahl der Arbeitslosen war im Juli auf 2,8 Millionen gestiegen und die BA rechnet vorerst nicht mit einer Trendwende. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Bankanalysten gehen davon aus, dass die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im August zum Vormonat um 16.000 zulegt.

Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr um 0,1 Prozent geschrumpft und steht wegen der schwächelnden Industrie und der bisherigen Zurückhaltung der Konsumenten am Rande der Rezession. Der Arbeitsmarkt reagiert mit Verzögerung auf die Konjunktur.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)