OTS: Huawei Technologies Deutschland GmbH / Huawei mit solidem Wachstum im ...

Huawei mit solidem Wachstum im ersten Halbjahr 2024 Shenzhen, China (ots) - Huawei hat heute seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Das Ergebnis entsprach den Prognosen. Im ersten Halbjahr 2024 erwirtschaftete Huawei einen Umsatz in Höhe von 417,5 Mrd. CNY (ca. 57,5 Mrd. US-Dollar), ein Anstieg von 34,3 % im Vergleich zum Vorjahr und einer Nettogewinnmarge von 13,2 %. "Unsere Performance entsprach den Prognosen", sagte Eric Xu, der rotierende Vorsitzende von Huawei. "Wir werden auch in Zukunft eine hohe Qualität in allen Geschäftsprozessen anstreben, unser Portfolio optimieren, um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen, und florierende Ökosysteme aufbauen. Es bleibt unser Ziel, den Kunden noch wettbewerbsfähigere Produkte und Lösungen anzubieten." 1. Bei den hier veröffentlichten Finanzzahlen handelt es sich um ungeprüfte Zahlen, die in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards erstellt wurden. 2. Umrechnungskurs Ende Juni 2024: 1 US-Dollar = 7,2669 CNY (Quelle: externe Agenturen). Über Huawei Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist mit seinen drei Geschäftsbereichen Carrier Network, Enterprise Business und Consumer Business in 170 Ländern tätig. Huawei beschäftigt über 114.000 Mitarbeiter:innen im Bereich Forschung und Entwicklung und betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.