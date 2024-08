SAP nähert sich Rekord im gefragten Tech-Sektorumfeld

Anleger im europäischen Technologiesektor haben am Donnerstag eine verhaltene Reaktion auf die Zahlen des US-Chipriesen Nvidia gut weggesteckt. Die Branchenwerte waren europaweit besonders stark gefragt und dem schlossen sich im Dax neben dem Chipkonzern Infineon auch die Titel des Softwarekonzerns SAP an. Letztere kletterten um 1,6 Prozent auf 198,42 Euro nach oben. Im Verlauf näherten sie sich bis auf wenige Cent ihrem Rekordhoch, das bislang 199,20 Euro beträgt. Ein erstmaliger Bruch der 200-Euro-Marke rückt damit auch wieder näher.

Während Nvidia die hohen Erwartungen zwar nicht enttäuschte, aber das Ausmaß der Überraschungen nicht mehr jenes aus der vergangenen Zeit erreichte, fungierte als Stütze im Softwarebereich der US-Konkurrent Salesforce. Dessen Zahlen kamen bei seinen Aktien im New Yorker Handel mit einem Anstieg um bis zu fünf Prozent gut an, wenngleich das Plus dort zuletzt auf gut ein Prozent schmolz. Salesforce überraschte die Anleger mit einem angehobenen Gewinnausblick.

Laut Stifel-Analyst Chandramouli Sriraman sind die Salesforce-Ergebnisse auch für SAP erfreulich. Der deutsche Softwareriese bleibe ein Unternehmen, das nicht besonders stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig sei. SAP erziele ein robustes Wachstum mit Cloud-Lösungen und einer zunehmenden Anzahl an Kunden für das Cloud-Softwarepaket Rise.

dpa-AFX