Warum Starbucks jetzt einen erfolgreichen Turnaround hinlegen könnte

Die Kaffee-Kette Starbucks (WKN: 884437) hat kürzlich für einen Paukenschlag gesorgt und seinen CEO Laxman Narasimhan nach weniger als ein anderthalb Jahren Amtszeit entlassen. Der Nachfolger für Narasimhan ist dabei niemand geringeres als der aktuelle Chipotle Mexican Grill (WKN: A0ESP5) CEO Brian Niccol. Die Nachricht über den neuen CEO hat bei Anlegern für Freudenstürme gesorgt. So schoss die Aktie von Starbucks nach Bekanntgabe der Nachricht um fast 25 % nach oben.

Starbucks mit schwachem erstem Halbjahr 2024

Kaffee-Gigant Starbucks hatte im bisherigen Jahr mit schwachen Zahlen zu kämpfen und machte in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit rückläufigen Umsatz- und Gewinnzahlen Schlagzeilen. So hat das Unternehmen mit Hauptsitz in Seattle im Juni beendeten zweiten Quartal 2024 einen Umsatzrückgang von 1 % erlitten, während der Nettogewinn des Unternehmens um 8 % zurückging. Im ersten Quartal 2024 belief sich der Umsatzrückgang auf 2 %, während der Nettogewinn hier sogar um 15 % rückläufig war.

Von daher war es für viele Beobachter nicht sonderlich überraschend, als Starbucks am 13.08.2024 kommunizierte, dass es für Chief Executive Officer Laxman Narasimhan Zeit war seinen Hut zu nehmen. Überraschend war jedoch wer ihn ersetzen sollte. Zwar fungiert CFO Rachel Ruggeri bis zum 9. September als vorübergehender CEO des Unternehmens, doch danach beginnt ein neues Kapitel bei Starbucks. So konnte sich das Unternehmen mit dem aktuellen Chipotle CEO Brian Niccol einen wahren Star der Branche an Bord holen.

Niccol mit beeindruckenden Erfolgen bei Chipotle

Wie positiv Aktionäre den CEO-Wechsel bewerten, lässt sich nicht nur daran erkennen, dass die Starbucks-Aktie basierend auf der Nachricht um satte 25 % nach oben schoss, sondern auch daran, dass die Chipotle-Aktie zeitgleich um 8 % einknickte. Die Reaktion auf Seiten der Chipotle-Aktionäre ist durchaus verständlich. Schließlich machte Niccol Chipotle zu einer wahren Erfolgsstory. Nachdem Niccol als CEO bei Chipotle anfing, konnte er im Zeitraum von 2018 bis 2023 den Umsatz der Restaurantkette von 4,9 Mrd. auf 9,9 Mrd. US-Dollar quasi verdoppeln. Im gleichen Zeitraum konnte sich der operative Gewinn des Unternehmens von 258 Mio. auf 1,6 Mrd. US-Dollar um den Faktor sechs erhöhen.

Auch der Aktienkurs von Chipotle blieb von der Erfolgsstory nicht unberührt. So stieg der Aktienkurs des Unternehmens seit dem Tag (05.03.2018) an dem Niccol die Zügel in Hand nahm um 720 % an (Stand 16.08.2018). Niccol gilt in der Branche dabei als Turnaround Spezialist, was auch einer der Gründe sein dürfte, weshalb Starbucks auf ihn setzt. Schließlich hatte er Anfangs auch bei Chipotle mit den Auswirkungen des E.coli Skandals zu kämpfen, die dem Unternehmen in 2015 und 2016 zu schaffen machten. Vor seiner Zeit bei Chipotle war er als CEO der TacoBell Division bei Yum! Brands für den erfolgreichen Turnaround der Geschäftseinheit verantwortlich. Nun hoffen Starbucks-Aktionäre auf einen ähnlichen Turnaround.

Der Artikel Warum Starbucks jetzt einen erfolgreichen Turnaround hinlegen könnte ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Rentenlücke ade! 10 Topsecret-Aktientipps, um den Ruhestand zu retten (für Jung und Alt!)

Nur 1.000 Euro im Monat trotz jahrzehntelanger Arbeit – das ist alles, was die gesetzliche Rente vielen von uns bieten kann.

Die gute Nachricht ist: Diese böse Ruhestands-Überraschung kannst du vermeiden! In unserem kostenlosen Sonderbericht beschreibt Aktienwelt360-Analyst Vincent Uhr ausführlich die zehn Grundpfeiler einer gelungenen Altersvorsorge für Jung und Alt. Sichere dir jetzt den Report und lerne, was du jetzt tun kannst, um deutlich mehr für deinen Ruhestand herauszuholen!

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Samuel Tazman besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Chipotle Mexican Grill und Starbucks.

Aktienwelt360 2024