EQS-News: Hauptversammlung der PVA TePla AG wählt neue Aufsichtsratsmitglieder

Dr. Myriam Jahn übernimmt Vorsitz des Aufsichtsrats

Aufsichtsrat Prof. Dr. Gernot Hebestreit für maximal ein weiteres Jahr im Amt, Rudolf Weichert steht als Ersatzmitglied bereit

Christoph von Seidel als neues Aufsichtsratsmitglied gewählt

Aufsichtsrat und Vorstand mit breiter Zustimmung entlastet

Wettenberg, 30.08.2024. Am heutigen Vormittag kamen die Aktionärinnen und Aktionäre mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand der PVA TePla AG zur ordentlichen Hauptversammlung in Gießen zusammen. Unter anderem entschieden die Anteilseigner des Technologieunternehmens über die neue Zusammensetzung des Aufsichtsrats, den Wechsel des Abschlussprüfers sowie über ein neues Vergütungssystem für den Vorstand. Aufsichtsrat und Vorstand wurden zudem für das Geschäftsjahr 2023 mit großer Mehrheit entlastet. Insgesamt waren 41,8 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 9,1 Mio. Aktien.

Der Aufsichtsrat von PVA TePla geht in neuer Konstellation in die Zukunft: Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Christoph von Seidel als neues Mitglied in das Gremium. Zudem entschieden sie, dass Prof. Dr. Gernot Hebestreit bis maximal zur Hauptversammlung im Jahr 2025 im Aufsichtsrat der Gruppe verbleibt. Damit ist die reibungslose Übertragung der Aufgaben und der sorgfältige Wissenstransfer gewährleistet. Das gilt vor allem innerhalb des Prüfungsausschusses, der zukünftig von Christoph von Seidel geleitet wird. Sollte Prof. Dr. Gernot Hebestreit vor Ablauf dieser Frist ausscheiden, steht mit Rudolf Weichert bereits der Ersatzkandidat für ihn fest. Alexander von Witzleben und Prof. Dr. Markus H. Thoma sind plangemäß mit der Beendigung der heutigen Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Dr. Myriam Jahn zur neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt

Direkt im Anschluss an die Hauptversammlung kam der neue Aufsichtsrat von PVA TePla zur konstituierenden Sitzung zusammen und wählte Dr. Myriam Jahn zur neuen Vorsitzenden des Gremiums. „Mit großer Freude übernehme ich den Vorsitz des Aufsichtsrats und werde die Ziele, die der Vorstand für die Gruppe gesetzt hat, mit starkem Engagement unterstützen“, erklärte sie. „Für PVA TePla stehen die nächsten Jahre im Zeichen profitablen Wachstums, organisch und mit M&A. Die Gruppe ist dafür mit ihren zukunftsweisenden Lösungen unter anderem im Metrologie-Bereich hervorragend aufgestellt und wird von den Chancen, die Branchen und Märkte ihr bieten, enorm profitieren.“

Mit der erfahrenen Managerin Dr. Myriam Jahn an der Spitze, die dem Gremium seit dem vergangenen Jahr angehört, Christoph von Seidel und Prof. Dr. Gernot Hebestreit wird PVA TePla nun zunächst einen dreiköpfigen Aufsichtsrat haben. Ziel ist es, das Gremium möglichst schnell wieder auf vier und im Zuge des weiteren Wachstums von PVA TePla mittelfristig auf fünf Mitglieder zu erweitern.

„Wir bedanken uns im Vorstandsteam sehr herzlich bei Alexander von Witzleben und Prof. Dr. Markus H. Thoma, die die Weiterentwicklung von PVA TePla über viele Jahre geprägt und mitgestaltet haben. Wir freuen uns nun auf die Zusammenarbeit mit dem neuformierten Aufsichtsrat und auf die frischen Impulse für unsere Arbeit, die der Erneuerungsprozess des Gremiums mit sich bringt“, sagt Jalin Ketter, Vorstandsvorsitzende von PVA TePla. „Damit sind wir in beiden Organen der AG hervorragend für unser weiteres Wachstum hin zu einer Steigerung unseres Umsatzes auf 500 Millionen Euro bis 2028 aufgestellt, für das wir mit unserer Strategie 2028 die Weichen gestellt haben.“

Wechsel des Prüfers und erfolgsorientierteres Vergütungssystem für den Vorstand

Bei den Abstimmungen erteilten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Hauptversammlung den meisten Tagesordnungspunkten ihre breite Zustimmung. Das gilt unter anderem für den Wechsel zu PriceWaterhouseCoopers als Abschluss- und Konzernabschlussprüfer sowie als Prüfer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die Prüfungsgesellschaft hatte PVA TePla mit einem Angebot überzeugt, dass die gestiegenen Anforderungen an Berichterstattung und Prüfung optimal berücksichtigt. Zudem erhielt das neue Vergütungssystem für den Vorstand eine große Stimmenmehrheit. Es enthält klare Leistungsparameter zur Bestimmung der kurz- und langfristigen variablen Vergütungsbestandteile und verpflichtet den Vorstand zu Eigeninvestitionen in die Aktien der PVA TePla AG. Damit orientiert sich die Vergütung nun noch stärker am langfristigen Erfolg der Unternehmensgruppe.

Mit der Aufnahme des Tagesordnungspunkts zum neuen Vergütungssystem hatte PVA TePla bereits im Vorfeld der Hauptversammlung auf Anregungen der Aktionärinnen und Aktionäre reagiert. Während das neue Vergütungssystem mit großer Mehrheit angenommen wurde, fand die Billigung des Vergütungsberichts 2023 erwartungsgemäß nicht die erforderliche Mehrheit. Gleiches gilt für die Änderung von § 21 der Satzung über die Beschlussfassung der Hauptversammlung, die ebenfalls keine Mehrheit erreichte.

