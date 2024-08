Trading-Chance: Rohöl Long auf saisonaler Basis

Werbung

Falls Sie Saisonalitäten bislang eher als abstrakte Gebilde wahrgenommen haben, und lediglich dachten, es handele sich um Durchschnittsverläufe eines mehr oder weniger chaotischen Systems, dann bringt Ihnen die heutige Trading-Chance den immensen Zusammenhang zwischen fundamentalen Prozessen und der Saisonalität von Märkten näher.

Hurricane-Saison steuert auf ihr "Peak" zu

Saisonal-zyklische Regelmäßigkeiten haben immer eine fundamentale Basis. Es sind stets Prozesse von institutionellen (Banken/Fonds) oder kommerziellen Adressen (Produzenten und verarbeitende Industrie), die ähnliche Handlungen in regelmäßiger Wiederholung vollziehen. Und dies bewirkt einen saisonalen Effekt, eine Regelmäßigkeit, die wir Trader systematisch nutzen können, indem wir wiederholt auf diese Entwicklung wetten. Dabei erreichen wir zweifelsfrei nie 100% Trefferquote (was auch nicht maßgeblich wäre), da es nicht nur einen fundamentalen Einflussfaktor gibt, aber wir etablieren einen großen statistischen Vorteil. So eröffnet sich aktuell bis Mitte September eine Chance Long im WTI Crude Oil (Rohöl), deren Regelmäßigkeit massiv von der Hurricane-Saison im atlantischen Raum geprägt ist. Hierzu sollte man wissen, dass extrem viele Plattformen und generell die Öl-Industrie im Golf von Mexico und der Region um und in Texas angesiedelt sind. Hurricanes streifen oder treffen, in jedem Fall aber bedrohen diese Region in August und September alljährlich. Anlagen werden vorübergehend abgeschaltet oder können auch Beschädigung erfahren. Im Rohölpreis werden diese Risiken mit einem regelmäßig von August bis Mitte September reichenden Preis-Premium diskontiert. Denn ziemlich zur Mitte des Monats September erreicht die Hurricane-Saison ihr "Peak". Dies deckt sich nicht zufällig mit der saisonalen Entwicklung des Ölpreises.

Long auf WTI mit einem Open End Turbo Optionsschein

Um von diesem systematischen saisonalen Trade profitieren zu können haben wir für Sie einen Open End Turbo Long von HSBC Trinkaus ausgesucht. Das Produkt hat eine Basis und den Knockout bei 68,724 US-Dollar. Daraus ergibt sich aktuell ein Hebel von 9,76. Der Markt benötigt genau diesen Spielraum, um den Gewinnvorteil bestmöglich ausspielen zu können. Entsprechend setzen wir den Stop-Loss nahe 69 US-Dollar im Ölpreis, was im gehandelten Produkt 0,30 Euro entspricht. Die WKN lautet HS4N3B. Der zeitlich basierte Ausstieg erfolgt Mitte September, wenn der Trade nicht vorher in den Stop-Loss gelaufen sein sollte.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 78 und 82 US-Dollar

Unterstützungen: 66 und 69 US-Dollar

Open End Turbo Long von HSBC Trinkaus

Basiswert WTI Crude Oil WKN HS4N3B ISIN DE000HS4N3B4 Basispreis 68,724 US-Dollar K.O.-Schwelle 68,724 US-Dollar Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus Hebel 9,76 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

