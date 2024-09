Douglas auf Wachstumskurs: Warum Insider jetzt Millionen investieren!

Douglas ist auf dem Weg zur führenden Anlaufstelle für Beautyprodukte

Douglas gehört zu den führenden Beauty-Unternehmen und verfolgt einen umfassenden Omnichannel-Ansatz, der sowohl stationäre Geschäfte als auch Online-Shops in etwa 22 Ländern umfasst. Das Sortiment umfasst rund 200.000 Produkte in den Bereichen Duft, Make-up sowie Haut- und Haarpflege. Der Eigenmarkenanteil, der als besonders margenstark gilt, liegt derzeit bei nur 7,5 %, was dem Unternehmen noch erhebliches Wachstumspotenzial bietet. Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die „Beauty Card“, ein Treueprogramm, das Rabatte bietet und bereits rund 55 Mio. Mitglieder zählt. Mit der Strategie „Let it Boom – Douglas 2026“ hat sich das Unternehmen ehrgeizige Ziele gesetzt: In allen Märkten, in denen es tätig ist, soll Douglas zur ersten Wahl für Beautyprodukte werden. Das Sortiment soll insbesondere in den Bereichen Hautpflege und dekorative Kosmetik weiter ausgebaut und optimiert werden. Vor diesem Hintergrund peilt Douglas ein 8,5%iges Wachstum im Jahr 2024 an und will bei einer weiteren Geschäftsausweitung die EBITDA-Marge mittelfristig von 17,7 % auf 18,5 % steigern.