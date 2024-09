Kellanova-Aktie fliegt aus dem Depot: Das ist meine Alternative!

Ja, die Kellanova-Aktie (WKN: 853265), früher auch Kellogg-Aktie dürfte in Kürze aus jedem Depot fliegen. Aus dem einfachen Grund, dass Mars zugreift. Offenbar hat der US-amerikanische Konzern, der den gleichnamigen Schokoriegel produziert, auch Appetit auf Cornflakes. Zumindest ist dem Lebensmittelkonzern Kellanova satte 36 Mrd. US-Dollar wert.

Meine These ist: Mars sieht in Kellanova das, was ich auch gesehen habe: Einen günstig bewerteten Konzern, der überaus stark im Segment der Cornflakes positioniert ist. Mit Pop-Tarts, den Kellogg’s Cornflakes und Marken wie Smacks, Crunchy Nuts oder auch Frosties ist der Cornflakes-Konzern überaus stark positioniert.

Tja, was soll man sagen? Für die Kellanova-Aktie dürfte die börsennotierte Reise bald zu Ende sein. Allerdings dürfte damit bei vielen die Suche nach einer Alternative beginnen. Meine Wahl ist, Trommelwirbel … die Aktie von General Mills (WKN: 853862). Hier erfährst du, was diesen US-amerikanischen Lebensmittelkonzern so besonders und auch vergleichbar mit Kellanova macht.

Kellanova-Aktie: General Mills könnte der Ersatz sein!

Zwischen Kellanova und General Mills gibt es durchaus viele Überschneidungspunkte. Einerseits, weil beide Konzerne Konkurrenten im wichtigen Markt der Frühstücksflocken in den USA sind. Kellogg, um mal beim Markennamen zu bleiben, kam zuletzt in den USA auf einen Marktanteil von 34,2 % im Bereich der Cerealien. Kellogg sogar nur auf einen Wert von 25,4 %. Das heißt konkret: Mit General Mills haben wir nicht nur einen Ersatz, sondern auch den Marktführer.

Zum Produktportfolio von General Mills gehören Marken wie Lucky Charms oder auch Cheerios. Sowie eher unbekannte Flocken wie Trix, Toast Crunch und Fruity Pebbles. Neben vielen, vielen weiteren. Ein cleverer Produktmix hat es insbesondere in den letzten Jahren geschafft, Kellanova und Kellogg die Marktführerschaft streitig zu machen. Noch um das Jahr 2017 herum besaßen die beiden Konzerne nämlich einen in etwa gleich hohen Marktanteil um 30 %.

Allerdings bietet General Mills bedeutend mehr, als nur Cornflakes. Zum Gesamtkonzern gehören auch Fertigprodukte, so wie beispielsweise die von Old El Paso. Oder auch das Häagen-Dasz-Eis. Neben einer wachstumsstarken Tiernahrungssparte, die insbesondere in den letzten Jahren viel Momentum auf sich gezogen hat. Insgesamt: Ein guter Mix, der die Kellanova-Aktie im Portfolio würdig vertreten könnte. Zumindest hinsichtlich der Produkte und des operativen Fundaments.

Auch hier: Eine günstige Bewertung!

Viele Investoren dürften zuletzt die Kellanova-Aktie aber auch aufgrund ihrer günstigen Bewertung gekauft haben. Für die Qualität und die bekannten Marken sind die Anteilsscheine lange Zeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von deutlich unter 20 bewertet gewesen. Zudem hat es lange Zeit über 3 % Dividendenrendite gegeben. Das ist etwas, das du auch jetzt haben möchtest?

Kein Problem! Denn General Mills bietet auch hier qualitativen Ersatz. Der US-amerikanische Lebensmittelkonzern und eben Kellanova-Wettbewerber besitzt heute ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 16. Die Dividendenrendite liegt hingegen bei ca. 3,5 %. Ein Ausschüttungsverhältnis von unter 60 % rundet eine starke Dividende ab, die mittlerweile seit fast vier Jahrzehnten nicht ein einziges Mal mehr gesenkt worden ist.

Insbesondere in den Jahren der hohen Inflation konnte General Mills zudem ein Ergebniswachstum im durchschnittlich höheren einstelligen Prozent erreichen. Derzeit stagniert das Ergebniswachstum je Aktie etwas. Aber: Die Bewertung erscheint für die Dividende und die vorhandene Qualität aus einer langfristig-orientierten Perspektive heraus nicht zu teuer.

Auch deine Alternative für die Kellanova-Aktie?

Natürlich ist die Aktie von General Mills kein 1:1-Ersatz für die Kellanova-Aktie. Aber ich glaube: Sie könnte zumindest in einigen Teilen sogar besser sein. Jedenfalls ist die fundamentale Bewertung günstig und im Segment der Frühstücksflocken sprechen wir im wichtigen US-Markt mittlerweile vom Marktführer. Ob die Anteilsscheine auch in dein Portfolio passen, das musst du letztlich für dich selbst beantworten. Aber: Sie könnten durchaus eine gute Alternative sein!

Der Artikel Kellanova-Aktie fliegt aus dem Depot: Das ist meine Alternative! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von General Mills und Kellanova. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024