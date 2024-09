IRW-News: Century Lithium Corp.: Century Lithium berichtet über Lithiumkarbonat aus der Pilotanlage

IRW-PRESS: Century Lithium Corp.: Century Lithium berichtet über Lithiumkarbonat aus der Pilotanlage

3. September 2024 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) (Century Lithium oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ - freut sich, die Untersuchungsergebnisse des ersten Lithiumkarbonats bekannt zu geben, das in der neu in Betrieb genommenen Lithiumkarbonatstufe in der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens im Amargosa Valley, Nevada, USA, hergestellt wurde (siehe Pressemitteilung vom 6. August 2024). Die Pilotanlage ist ein wesentlicher Bestandteil des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Angel Island in Nevada. Die für fünf einzelne Partien von Lithiumkarbonat, die während der ersten Inbetriebnahme produziert wurden, erhaltenen Proben wiesen einen Reinheitsgrad des Lithiumkarbonats (Li2 CO3 ) von 99,2 % auf.

"Für einen ersten Lauf sind diese Ergebnisse sehr ermutigend", sagte President und CEO Bill Willoughby. "Lithiumkarbonat mit einem Reinheitsgrad von mehr als 99,5 % wird normalerweise als Batteriequalität angesehen. Diese Ergebnisse zeigen, dass wir nahe dran sind und Schritte zur weiteren Verbesserung identifiziert haben. Wichtig ist auch, dass wir, wo wir früher konzentrierte Lithiumlösung zur externen Behandlung verschickt haben, nun in der Lage sind, dies in der Pilotanlage zu tun und zu zeigen, dass wir einen durchgängigen Prozess haben, der funktioniert."

Während der Inbetriebnahme wurden fünf 40-Liter-Chargen konzentrierter Lithiumlösung in der Lithiumkarbonatstufe behandelt, was die Ausfällung mit Natriumkarbonat, das Waschen und Trocknen der 4 Kilogramm Lithiumkarbonat aus jeder Charge umfasste. Unter Mitwirkung von Hargrove Engineers and Constructors wurden Anpassungen vorgenommen, die zu einer Verringerung von Natrium und anderen Verunreinigungen führten. Bei den fünf behandelten Partien stieg die Reinheit des endgültigen Lithiumcarbonats bei jedem Test auf 99,2 %. Calcium und Magnesium wurden als die wichtigsten Nicht-Lithium-Bestandteile identifiziert.

Lithiumkarbonat-Untersuchungsergebnisse aus der Pilotanlage 1

Muster-ID Li2 CO3 Gesamt nicht-Li Natrium ppm Kalzium ppm Magnesium ppm

% ppm

Finale #1 98.2 17,538 9,800 4,200 500

Finale #2 98.4 16,362 6,200 4,700 560

Finale #3 98.7 12,600 6,200 3,900 490

Finale #4 99.1 8,531 1,600 5,500 750

Finale #5 99.2 8,440 1,900 4,600 530

1. Die Analysen wurden von zwei von Hargrove ausgewählten Drittlabors unter Verwendung von Multielement-ICP sowohl für Feststoffe als auch für Flüssigkeiten durchgeführt. Die Reinheit des Lithiumcarbonats wurde durch Subtraktion der Summe der Verunreinigungen von 100 % der Probe bestimmt.

Die Überprüfung der Lithiumkarbonatstufe in der Pilotanlage nach der Behandlung der fünf Testchargen ergab einen Anlagendefekt, der vermutlich für die Kalzium- und Magnesiumwerte im endgültigen Lithiumkarbonat verantwortlich ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Verunreinigungen bei weiteren Tests reduziert werden können.

Century setzt die Arbeiten an der Pilotanlage fort und konzentriert sich dabei auf Design und Technik, um den Kapitalbedarf für den Gesamtprozess zu senken.

Qualifizierte Person

Todd Fayram, MMSA-QP und Senior Vice President, Metallurgie von Century Lithium ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

ÜBER CENTURY LITHIUM CORP.

Century Lithium Corp. ist ein Lithiumunternehmen im fortgeschrittenen Stadium, das sich auf die Erschließung seiner zu 100 % unternehmenseigenen Mine Angel Island im westlichen Zentralnevada, USA, konzentriert. Century Lithium hat vor kurzem eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen und befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase, mit dem Ziel, ein heimischer Produzent von Lithium für den wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Batteriespeicher zu werden.

IM NAMEN DER CENTURY LITHIUM CORP.

WILLIAM WILLOUGHBY, PhD., PE

Präsident und Vorstandsvorsitzender

Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. In bestimmten Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet" oder "geht nicht davon aus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" und ähnliche Ausdrücke, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, oder Aussagen bezüglich eines Ausblicks identifiziert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sowie auf Aussagen über unsere Überzeugungen, Absichten und Erwartungen in Bezug auf Entwicklungen, Ergebnisse und Ereignisse, die in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, insbesondere Aussagen über die potenzielle Entwicklung und den Wert des Projekts und die damit verbundenen Vorteile, Aussagen in Bezug auf die erwartete Wirtschaftlichkeit des Projekts, wie z.B. Schätzungen der Lebensdauer der Mine, der Lithiumpreise, der Produktion und der Gewinnung, der Kapital- und Betriebskosten, des IRR, des NPV und der Cashflows, alle in der Machbarkeitsstudie in Bezug auf das Projekt dargelegten Projektionen, der Genehmigungsstatus des Projekts und die zukünftigen Entwicklungspläne des Unternehmens.

Diese und andere zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt. Zu diesen Risiken gehören auch die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens und in seinen anderen öffentlich zugänglichen Unterlagen, die unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.com abgerufen werden können. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Daher wird den Lesern empfohlen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Darüber hinaus haben Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit.

