1. Knock-out-Call auf Nvidia (WKN VC1WEK)

Der ISM-Index für die US-Industrie fiel im Juli enttäuschend aus und sorgte gestern für eine negative Stimmung an den Aktienmärkten. Sie verloren gestern deutlich, wobei es vor allem die US-Tech-Aktien erwischt hat. Der US-Halbleiterindex verlor knapp 8 Prozent, Nvidia sogar 9,5 Prozent. Der Marktführer für KI-Chips ist nach den leicht enttäuschenden Quartalszahlen vergangene Woche anfällig geworden. Die Nvidia-Aktie notiert aktuell mit rund 20 Prozent deutlich unter dem Rekordhoch etwas oberhalb von 140 Dollar. Ausgerechnet die Septembermonate waren in den vergangenen drei Jahren für Nvidia-Aktien kein Gewinn, da sie im Durchschnitt 13 Prozent verloren haben. Der Knock-out-Call- auf Nvidia wird heute an der Euwax gekauft.

2. Knock-out-Put auf Covestro (WKN ME0VJC)

Die Übernahmegerücht zu Covestro reißen nicht ab und haben die Aktie aktuell auf das höchste Niveaus seit Anfang 2022 getrieben. Damit ist der Titel aus der jüngsten Seitwärtsrange zwischen rund 45 und 55 Euro leicht nach oben ausgebrochen. In den Verhandlungen hat der mögliche Käufer Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) die Prüfung der Bücher von Covestro abgeschlossen und keine negative Einschätzung abgegeben. Allerdings hat der Konzern auch noch kein verbindliches Angebot für Covestro abgegeben. Suttgarter Anleger sind skeptisch und kaufen den Knock-out-Put auf Covestro.

3. Discount-Call auf Brinker International (WKN MG9P87)

Brinker International hat seine Quartalsergebnisse vorgelegt und einen niedriger als erwarteten Gewinnausblick für das laufende Geschäftsjahr abgegeben. Gleichzeitig verfehlte der Restaurantbetreiber die Gewinnprognose der Analysten im abgelaufenen Quartal. Die Aktie fiel gestern kräftig um 13 Prozent und verzeichnete damit den größten prozentualen Rückgang seit März 2022. Seit Jahresbeginn notieren die Aktien aber immer noch 43 Prozent im Plus. Der Discount-Call auf Brinker International wird in Stuttgart nach dem Kursrutsch gekauft.

Euwax Sentiment Index

Der DAX konnte sich der negativen Tendenz an der Wall Street nicht entziehen und verliert heute 0,8 Prozent im Vergleich zum Vortag und notiert bei rund 18.600 Punkten. Im Wochenvergleich verliert der deutsche Leitindex ebenfalls knapp 1 %, nachdem er in dieser Woche bei 18.991 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Stuttgarter Anleger sind nach einem positiven Tagesbeginn vorsichtiger geworden, der Euwax Sentiment zeigt aktuell +5 Punkte an.

