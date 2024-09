EQS-News: TeamViewer verlängert Vertrag mit CFO Michael Wilkens, CCO Peter Turner verlässt Vorstand zum Ende seiner Amtszeit

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Personalie

TeamViewer verlängert Vertrag mit CFO Michael Wilkens, CCO Peter Turner verlässt Vorstand zum Ende seiner Amtszeit

Göppingen, 4. September 2024: Der Aufsichtsrat der TeamViewer SE hat den Vertrag mit Michael Wilkens als Chief Financial Officer und Mitglied im Vorstand des Unternehmens um drei Jahre verlängert. Wilkens hat seine Rolle als Finanzvorstand bei TeamViewer seit September 2022 inne und ist für den globalen Finanzbereich sowie weitere Querschnittsfunktionen im Unternehmen verantwortlich. Der neue Vertrag läuft bis August 2027 und gibt Wilkens die Möglichkeit, seine erfolgreiche Arbeit fortzusetzen. Er wird sich weiterhin darauf konzentrieren, TeamViewers Finanzprofil zu verbessern, um auch in Zukunft profitables Wachstum zu ermöglichen. Darüber hinaus wird er die Beziehungen mit den Aktionären und dem gesamten Kapitalmarkt weiter ausbauen.

Ralf W. Dieter, Aufsichtsratsvorsitzender von TeamViewer, sagt: “Michael Wilkens hat in den vergangenen zwei Jahren Außerordentliches für TeamViewer geleistet. Er hat sich zu einer wichtigen Säule im Vorstand entwickelt und ist der ideale Partner an der Seite von TeamViewers Vorstandsvorsitzendem, Oliver Steil. Die frühzeitige Vertragsverlängerung sorgt für Kontinuität an der Unternehmensspitze. Michael hat sich in der Rolle des CFO für TeamViewer bewährt. Er steuert die Finanzplanung und Einhaltung der Prognosen zuverlässig und liefert dadurch die Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Michael hat die Berichterstattung und Finanzkommunikation des Unternehmens sowie zahlreiche interne Prozesse enorm verbessert und sich das Vertrauen aller Stakeholder erarbeitet. Mit seinen Führungsqualitäten, strategischen Impulsen und seiner Kostendisziplin ist er bestens geeignet, um den Wert des Unternehmens für Aktionäre, Kunden, Partner und Mitarbeiter weiter zu steigern.”

Michael Wilkens, Finanzvorstand von TeamViewer, sagt: “TeamViewer ist einer der attraktivsten Arbeitgeber, die ich mir vorstellen kann. Daher freue ich mich sehr über die Vertragsverlängerung und die Möglichkeit, meine Erfahrung und Stärken weiter zum Wohle des Unternehmens und seiner Stakeholder einsetzen zu können. Es bereitet mir unglaubliche Freude, mit dem Vorstand, der gesamten Führungsriege und unserem großartigen globalen Team zusammenzuarbeiten. TeamViewers Unternehmenskultur sowie die Kolleginnen und Kollegen sind wirklich einzigartig. Mein herzlicher Dank gilt dem Aufsichtsrat für das Vertrauen.”

Gleichzeitig hat sich TeamViewers Chief Commercial Officer Peter Turner nach Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entschieden, seinen Vertrag als Mitglied des Vorstands nach Ablauf seiner Amtszeit im Juli 2025 nicht weiter zu verlängern. Seine derzeitigen Aufgabenbereiche werden innerhalb des Vorstands und im Senior Leadership Team verteilt.

Ralf W. Dieter sagt: “Ich möchte mich im Namen des gesamten Aufsichtsrats und Vorstands bei Peter Turner für seinen sehr wertvollen Beitrag bedanken. Er hat viel erreicht: Unter seiner Leitung konnte TeamViewer seine Position als ein global führender Enterprise-Software-Anbieter stärken und seine Markenbekanntheit erheblich ausbauen. Peter hat eine starke Marketingorganisation aufgebaut und dabei einen klaren Fokus auf digitale Kompetenzen und erfolgreiches Online-Geschäft gesetzt. Außerdem hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Kundenbedürfnisse über alle Abteilungen hinweg noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen.”

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, das Management, die Überwachung und die Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es rund 640.000 Abonnenten und ermöglicht Unternehmen jeder Größe und Branche, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied im MDAX. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

