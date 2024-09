NVIDIA mit Rekordeinbruch | Tech erneut unter Druck

Die Futures tendieren vorbörslich schwächer, belastet durch Verluste im Tech-Sektor und überwiegend enttäuschende Aussichten. NVIDIA hat gestern Geschichte geschrieben. Noch nie hat ein an der Wall Street notiertes Unternehmen an einem Handelstag fast $279 Mrd. an Marktwert verloren. Bisher hielt Meta Platforms den Rekord, als der Marktwert Anfang Februar 2022 um $232 Mrd. absackte. Die Aktien der Halbleiterhersteller hatten am Dienstag den schlechtesten Tag seit März 2020. NVIDIA wird von dem US-Justizministerium wegen Wettbewerbsmissbrauch belangt. Laut hat ist bei Intel ein Produktionstest für Broadcom fehlgeschlagen. Was Ergebnisse betrifft, tendieren die Aktien nahezu aller Kandidaten schwächer. Asana, Hormel, Dollar Tree und Zscaler sehen größere Verluste. Nur GitLab tendiert nach den Zahlen freundlich. Die Familie des Nordstrom-Gründers bietet den Aktionären eine Abfindung von $23 und möchte den Kaufhaus-Giganten von der Börse nehmen. Die Aktie notiert nur knapp unterhalb von diesem Niveau.



