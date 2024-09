Teamviewer-Finanzchef Wilkens bleibt drei weitere Jahre

GÖPPINGEN (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Teamviewer hält an seinem Finanzchef Michael Wilkens weitere drei Jahre fest. Der Vertrag des Managers wurde bis August 2027 verlängert, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch in Göppingen bekannt gab. Nach Unternehmensangaben leitet Wilkens seit September 2022 das Finanzresort des Spezialisten für Fernwartungssoftware.

Derweil wird das Vorstandsmitglied Peter Turner nach Ablauf seiner Amtszeit im Juli 2025 das Unternehmen verlassen. Turner ist Chief Customer Officer (CCO) und somit für Kundenangelegenheiten verantwortlich. Seine derzeitigen Aufgabenbereiche sollen innerhalb des Vorstands und höheren Management verteilt werden./mne/ngu