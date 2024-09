S&P 500® - Am Allzeithoch abgeprallt

Die amerikanischen Standardwerte konnten sich zuletzt bis auf wenige Zähler an das bisherige Allzeithoch vom Juli bei 5.670 Punkten herantasten. Hier hatte das Aktienbarometer zuletzt innegehalten und eine klassische Tradingrange ausgeprägt. Dieses Chartmuster hat der S&P 500® jüngst nach unten aufgelöst, was die Gefahr eines Scheiterns an den eingangs erwähnten Barrieren erhöht. Rein rechnerisch hält die beschriebene Schiebezone ein Abschlagspotenzial von knapp 100 Punkten bereit. Damit rückt die Kombination aus der 50-Tages-Linie (akt. bei 5.506 Punkten) und der Aufwärtskurslücke vom 15. August (5.501 zu 5.463 Punkte) in den Mittelpunkt. Ein Bruch dieser Bastion dürfte eine Ausdehnung der jüngsten Korrekturbewegung nach sich ziehen, zumal auch der MACD nach unten dreht. Unter strategischen Gesichtspunkten gilt es, die Kombination aus einem Fibonacci-Level (5.156 Punkte), der 200-Tages-Linie (akt. bei 5.138 Punkten) und dem Augusttief (5.119 Punkte) unbedingt zu beachten. Unterhalb dieser Schlüsselzone würde tatsächlich eine obere Umkehr in Form eines sog. Doppeltops vorliegen.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

