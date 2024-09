Deutsche Exporte im Juli hui - Produktion hingegen pfui

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die deutschen Exporteure sind mit einem Umsatzplus in die zweite Jahreshälfte gestartet.

Die Ausfuhren stiegen etwas stärker als erwartet um 1,7 Prozent zum Vormonat auf 130 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zuvor hatte es zwei Rückgänge in Folge gegeben. Ökonomen hatten für Juli mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Unterdessen drosselten die Unternehmen ihre Produktion deutlich stärker als erwartet. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,4 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Statistiker erklärten. "Das dritte Quartal beginnt schwach", sagte Analyst Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Zusammen mit den Frühindikatoren liegt der Eindruck nahe, dass sich die Schwächephase der deutschen Konjunktur fortsetzt."

Ökonomen hatten bei der Produktion nur mit einem Minus von 0,3 Prozent gerechnet. Die Industrie allein produzierte im Juli 3,2 Prozent weniger als im Vormonat. Der Wirtschaftszweig konnte im Juli wegen vieler Großaufträge seine Bestellungen um 2,9 Prozent steigern und erzielte damit das zweite Plus in Folge. Wegen Signalen für eine weiter schwache Auslandsnachfrage rechnet das Bundeswirtschaftsministerium "kurzfristig nicht mit einer spürbaren Belebung der exportorientierten Industrie" in Deutschland.

"Mit dem Produktionsminus steigt die ohnehin derzeit erhöhte Gefahr einer Rezession in Deutschland weiter", sagte Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). "Der Rückgang ist auch ein weiteres Signal, dass die bisherigen Wachstumsschätzungen der Bundesregierung für 2024 und 2025 zu optimistisch sein dürften." Das IMK gehe davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2024 stagnieren und 2025 mit weniger als einem Prozent wachsen wird.

WELTKONJUNKTUR MODERAT - DEUTSCHE EXPORTE MAU

Die Importe stiegen im Juli um 5,4 Prozent auf 113,2 Milliarden Euro und damit weit kräftiger als erwartet. Nach sieben Monaten steht bei den Exporten im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 1,1 Prozent zu Buche, bei den Importen sogar ein Minus von 5,1 Prozent. Das vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Barometer für die Exportwartungen sank im August auf minus 4,8 Punkte, von minus 2,2 Punkten im Juli. "Die Exporteure profitieren gegenwärtig nicht von dem Wirtschaftswachstum in den anderen europäischen Ländern", sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe vor kurzem dazu. "Die Exportwirtschaft fällt als Wachstumsmotor für die deutsche Wirtschaft vorerst aus."

Die deutsche Wirtschaft dümpelt derzeit am Rande der Rezession. Nach einem kleinen Wachstum zu Jahresanfang schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni um 0,1 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 haben führende Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Konjunkturprognosen gesenkt. Das Münchner Ifo und das IWH Halle trauen der Wirtschaft nur noch eine Stagnation zu. Während das Essener RWI immerhin ein Wachstum von 0,1 Prozent erwartet, rechnen die Ökonomen vom Kieler IfW mit einem Schrumpfen von 0,1 Prozent. Auch für 2025 sind die Fachleute durchweg skeptischer als zuletzt.

