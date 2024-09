Tunesischer Präsidentschaftskandidat wieder frei

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tunis (Reuters) - In Tunesien ist Präsidentschaftskandidat Ayachi Zammel wieder auf freiem Fuß.

Der Herausforderer von Präsident Kais Saied war am Donnerstag nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft kurzzeitig wieder festgenommen worden. Am Freitag meldete die staatliche Nachrichtenagentur, Zammel sei wieder frei.

Zammel war am Montag wegen des Verdachts festgenommen worden, Unterschriften für seine Kandidatur gefälscht zu haben. Sein Wahlkampfteam wies die Vorwürfe als absurd zurück und erklärte, das Ziel sei es gewesen, seine Kandidatur zu verhindern. Der Präsidentschaftskandidat ist einer von drei Bewerbern, die zur Wahl am 6. Oktober zugelassen sind. Neben ihm treten Amtsinhaber Saied und der Politiker Zouhair Maghzaoui an.

Saied, der 2019 demokratisch gewählt wurde, hatte 2021 seine Macht ausgeweitet und begann per Dekret zu regieren, was die Opposition als Staatsstreich bezeichnete. Zammel hatte erklärt, dass er "Einschränkungen und Einschüchterungen" ausgesetzt sei, weil er ein ernsthafter Konkurrent für Saied sei.

Zammel tritt mit dem Versprechen an, die Demokratie wiederherzustellen und der kollabierenden Wirtschaft Tunesiens zu helfen. Das nordafrikanische Land galt einst als Hoffnungsträger für die Demokratisierung der Region, nachdem dort 2011 der Arabische Frühling seinen Anfang nahm.

