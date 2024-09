Solltest du dir diese „sicheren“ 4,2 % Zinsen jetzt quasi auf Lebenszeit sichern?

Sichere 4,2 % Zinsen auf Lebenszeit: Klingt das nicht überaus attraktiv? Naja, um direkt ehrlich zu sein: So etwas gibt es eigentlich nicht. Ein gewisses Risiko ist stets möglich und auch mit der Lebenszeit wird es schwierig. Wenn das Leitzinsniveau sinkt, dürften wir als Investoren bei vielen Zinsangeboten wieder in die Röhre schauen.

Betrachten wir heute jedoch eine vielleicht spannende Chance. Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF könnte zum Zeitpunkt meines Verfassens jedenfalls noch attraktive 4,2 % Zinsen ermöglichen. Eine Einschränkung wirst du aber direkt sehen: Hierbei handelt es sich nicht um ein klassisches Festgeld- oder Tagesgeld-Angebot. Nein, sondern um Anleihen, die ebenfalls ihre Risiken besitzen. Beispielsweise auch: Kursschwankungen, die nicht unerheblich sein können.

4,2 % Zinsen: Bei diesem ETF ein Kauf?!

Skizzieren wir heute jedenfalls eine grundsätzlich nicht uninteressante These. Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF verbrieft letztlich US-amerikanische Bundesanleihen, die eine Laufzeit von 20 Jahren und mehr besitzen. Das heißt: Mit einem Kauf können wir uns zumindest einen gewissen Teil der heutigen Rendite auch für die Zukunft sitzen.

Die heutige Rendite ist dabei der Casus Knacktus: Mit vorangegangenen Ausschüttungen in Höhe von 0,0758 US-Dollar im Juni und 0,0717 US-Dollar im Dezember letzten Jahres würden wir einen Jahreszins von 4,2 % erzielen. Wie gesagt: Kein schlechter Wert. Die USA gelten außerdem aufgrund ihrer guten Bonität als sicher. Oder, anders gesagt: Wenn die USA in wirklich ernsthafte wirtschaftliche Schieflage geraten würden, so hätten wir vermutlich auch gesamtwirtschaftlich ein größeres Problem. Aber erneut der Hinweis, absolute Sicherheit wie bei einem Festgeldangebot mit Einlagensicherung erhalten wir hier nicht.

Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF könnte gerade jetzt jedoch interessant sein und in den kommenden zwei, drei Jahren überproportional profitieren. Ein möglicher Kurskatalysator liegt in den möglicherweise sinkenden Zinsen ab September. Wenn die Federal Reserve in den USA die Zinsen konsequent senkt, werden Investoren auf der Jagd nach Rendite vermehrt solche Produktke kaufen. Was folgt dann? Ein steigender Anleihekurs, der wiederum den ETF-Kurs erhöhen dürfte. Zusätzlich zu den 4,2 % Zinsen würden wir eine mögliche Kursrendite erhalten können.

Die Kehrseite: Im Zweifel ca. 4,2 % Gesamtrendite!

Wie gesagt: Kein Investment ist ohne Risiko und Kehrseite. Für mich ist der große Nachteil, dass wir uns hier im Anleihe-Bereich bewegen. Das Segment kann interessant sein, sichere Renditen versprechen. Im Zweifel können wir jedoch auch dort stehen bleiben, wo wir sind: Das wären einfach nur 4,2 % Gesamtrendite. Eben für den Zins.

Bei einer Anleihe können wir außerdem nicht von anderen Wertsteigerungen profitieren. Zumindest gibt es hier kein Unternehmen, das wächst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn beim iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF wären wir letzten Endes Kreditgeber für die USA. Ein Geschäft, das uns eine Rendite versprechen kann. Aber keine Ausnahmeerfolge.

Deshalb fällt mein Fazit sehr gemischt aus: Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF kann einem 4,2 % Zinsen ermöglichen. Vielleicht auch länger, als die aktuelle Hochzinsphase anhält. Zudem könnte es etwas Kursbewegung geben. Wer Erfolge wie bei Aktien oder Unternehmen sucht, der ist hier an der falschen Adresse.

Mein Fazit zu dem Zins-Angebot!

Um daher zu einem Fazit zu kommen: Der iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF ist für mich als Depot-Beimischung nicht verkehrt. Als Investoren können wir uns ein zweites Standbein aufbauen und uns 4,2 % Zinsen sichern. Aber es ist eher eine Art Momentum-Trade, bei dem wir gleichsam auch darauf achten sollten, wie sich die Zinsen insgesamt entwickeln. Steigende Kurse und passive Einkünfte erscheinen derzeit aber möglich.

Mit dem Großteil meines Depots werde ich jedoch trotzdem lieber Aktien treu bleiben. Hier wittere ich langfristig eine deutlich attraktivere Gesamtrendite.

Der Artikel Solltest du dir diese „sicheren" 4,2 % Zinsen jetzt quasi auf Lebenszeit sichern? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt keine der erwähnten Wertpapiere. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Wertpapiere.

