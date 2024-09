Eine Wachstumsaktie par excellence: Monday.com

Neues Quartal, gleiches Spiel. Erneut überraschte das Management von Monday.com (WKN: A3CR1P) den Markt bei der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen positiv – und der Aktienkurs hob entsprechend ab. Gleich mehrere Faktoren trugen unserer Meinung zu dem Kursfeuerwerk bei.

Zunächst können wir festhalten, dass Monday.com mit einem Umsatzanstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr auf 236,1 Mio. US-Dollar deutlich besser als ursprünglich für das Quartal vorhergesehen abliefern konnte.

Im Zuge dessen hob das Unternehmen auch die Prognose für das Gesamtjahr an. Man erwartet nun 956 bis 961 Mio. US-Dollar Umsatz, was einem Wachstum zwischen 31 und 32 % entsprechen würde. Darüber hinaus soll der freie Cashflow in einer Spanne von 270 bis 275 Mio. US-Dollar liegen.

Monday erzielte zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ein positives operatives Ergebnis.

Bleiben wir beim Thema Profitabilität: Im abgelaufenen Quartal lieferte Monday.com nicht nur einen ansehnlichen freien Cashflow in Höhe von 50,8 Mio. US-Dollar ab, sondern erzielte erstmals in der Unternehmensgeschichte ein positives operatives Ergebnis. Dieses fiel zwar mit 1,8 Mio. US-Dollar ziemlich gering aus, aber es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, wohin die Reise in Zukunft gehen wird.

Durch ein gutes Finanzergebnis lag der Nettogewinn sogar bei 14,3 Mio. US-Dollar. Aus unserer Sicht kombiniert Monday.com wie kaum ein anderes Unternehmen im Moment Wachstum und steigende Profitabilität miteinander. Wie effizient das Wachstum ist, kann man auch an einem Rule-of-40 von rund 60 % erkennen.

Weiterhin hohe Kundennachfrage bei Monday.com

Das Unternehmen verzeichnet in gewohnter Manier ein starkes Kundenwachstum. Die Anzahl der Kunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz in Höhe von mindestens 50.000 US-Dollar erhöhte sich im Jahresvergleich um 43 % auf 2.713.

Kein Wunder, denn die Produkte von Monday.com kommen einfach gut am Markt an. mondayCRM ist nach seinem Start 2022 weiterhin sehr erfolgreich. Mittlerweile zählt das Produkt über 20.000 Konten, letztes Quartal waren es noch etwa 3.000 weniger.

Mit monday service hat das Unternehmen ein weiteres Produkt in der Pipeline, das sich gegenwärtig im Beta-Stadium befindet. Das Release ist für Ende 2024 geplant und dürfte unserer Erwartung nach ähnlich gut ankommen wie mondayCRM.

Abschließend lässt sich sagen, dass Monday.com sehr erfreulich wächst, während die operativen Hebel stetig besser werden. Wir sind sehr glücklich darüber, das Unternehmen frühzeitig identifiziert und empfohlen zu haben.

Wo liegen die größten Chancen?

Monday.com ist verhältnismäßig noch ein kleiner Player in einem riesigen Markt. Das Unternehmen verfügt im Moment über hervorragende Voraussetzungen, weiter stark zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen, während es bereits profitabel wirtschaftet.

Wo liegen die größten Risiken?

Mit dem Ausweiten seiner Produktpalette dringt Monday.com in ein Haifischbecken ein, wo einige große Player tätig sind (man denke allein an den CRM-Markt). Monday.com muss weiterhin innovativ (R&D Kosten beobachten) bleiben und seinen Kunden echte Mehrwerte liefern. Das größte Risiko besteht darin, dass Monday.com Neukunden (vor allem große Kunden) mit zu hohen Versprechen anwirbt, aber dann wieder verliert, weil die Produktsuite bspw. noch nicht mit HubSpot mithalten kann (Vertrauensverlust).

Der Artikel Eine Wachstumsaktie par excellence: Monday.com ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Du willst mehr über die Aktie von monday.com erfahren?

Dann registriere dich bei Aktienwelt360 Gamechanger!

Als Mitglied kannst du alle Unternehmensupdates zu dieser und dutzender weiterer Aktien lesen, die wir bei Aktienwelt360 Gamechanger zum Kauf empfehlen. Wir stellen dir die innovativsten und aussichtsreichsten Wachstumsaktien vor, die es jetzt gibt. Und wir verfolgen alle Empfehlungen intensiv, um zu prüfen, ob unsere Investitionsthesen aufgehen. Aktienwelt360 Gamechanger ist dein perfekter Börsenbegleiter, wenn du gerne langfristig in Wachstumsaktien investierst.

Offenlegung: Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von HubSpot und Monday.com.

Aktienwelt360 2024