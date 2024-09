Bundesregierung - Gehen von unveränderten Intel-Plänen für Magdeburg aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung geht nach eigenen Angaben derzeit davon aus, dass der US-Chip-Hersteller Intel an seinen Plänen für eine Halbleiter-Fabrik in Magdeburg festhalten wird.

"Vor diesen Sorgen kann ich Ihnen nicht berichten", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag auf die Frage, ob Kanzler Olaf Scholz sich sorgt, dass Intel seine Pläne zusammenstreichen könnte. "Wir gehen jetzt davon aus, dass das so stattfindet. Wir haben jetzt keine anderen Erkenntnisse", sagte auch eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums zu den bisherigen Vereinbarungen mit dem US-Konzern.

Hintergrund sind Berichte, dass Intel wegen interner Schwierigkeiten seine Pläne für die Investition von rund 30 Milliarden Euro in Magdeburg ändern könnte. Die Bundesregierung will die Ansiedlung mit bis zu zehn Milliarden Euro fördern. Die beihilferechtliche Prüfung bei der EU-Kommission laufe weiter, betonte die Sprecherin.

In den vergangenen Wochen hatte es Berichte gegeben, dass Intel Milliarden Dollar sparen müsse und deshalb auch weltweit Investitionsentscheidungen betroffen sein könnten. Aus Regierungskreisen wurde Reuters bestätigt, dass Firmenchef Pat Gelsinger Kontakt auch mit Kanzler Scholz gehabt hat. Intel-Verwaltungs- und Aufsichtsrat wollen in den kommenden Tagen eine Entscheidung treffen. Theoretisch seien für Magdeburg mehrere Varianten denkbar, hieß es in der Regierung - eine zeitliche Verschiebung der Investitionen, eine Kürzung der Investitionspläne oder aber auch das unverminderte Festhalten an der neuen Halbleiterfabrik, mit der das US-Unternehmen seine Präsenz in Europa massiv ausbauen will. Dass Intel das Projekt ganz streichen wolle, sei unwahrscheinlich, hieß es.

