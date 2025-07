Infineon-Rivale NXP mit überraschend starkem Gewinn

Frankfurt (Reuters) - Gestützt auf eine stabilisierte Nachfrage hat NXP einen Quartalsgewinn über Markterwartungen vorgelegt.

"Alle unsere Kernmärkte haben sich besser entwickelt als erwartet", sagte Kurt Sievers, Chef des niederländischen Chip-Herstellers, am Montag. Der Reingewinn schrumpfte zwar im zweiten Quartal um 15 Prozent auf 2,72 Dollar je Aktie. Analysten hatten jedoch ein Minus von fast 17 Prozent befürchtet. Die Erlöse verringerten sich um sechs Prozent und lagen mit 2,93 Milliarden Dollar im Rahmen der Erwartungen.

Für das laufende Quartal stellte der Infineon-Rivale Erlöse zwischen 3,05 und 3,25 Milliarden Dollar und einen Überschuss von 2,89 bis 3,30 Dollar je Aktie in Aussicht. Die Mittelwerte dieser beiden Kennziffern lagen über den Vorhersagen der Analysten. "Unsere Prognose spiegelt die Kombination aus einer sich abzeichnenden zyklischen Verbesserung in den Kernendmärkten sowie unternehmensspezifische Wachstumstreiber wider", erläuterte der scheidende NXP-Chef. Investoren reagierten dennoch mit Verkäufen. Die in den USA notierten NXP-Aktien verloren nachbörslich fünf Prozent und gaben damit einen Großteil ihrer Kursgewinne der vorangegangenen Tage wieder ab.