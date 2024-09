^SHANGHAI, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 7. September wurde mit der Einführung des China-Hungary Science and Innovation Day das Pujiang Innovation Forum 2024 in Shanghai eröffnet. The Pujiang Innovation Forum 2024 Kicks Off, Sharing Innovation & Shaping the Future Together: The Pujiang Innovation Forum 2024 (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3233/ger) Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist verfügbar, indem Sie auf diesen Link klicken. (https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/3233/eng) Das Pujiang Innovation Forum, das gemeinsam vom Ministry of Science and Technology (MOST) und der Stadtregierung von Shanghai organisiert wird, hat sich zu einer wichtigen Plattform für die Förderung der globalen Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technologie und Innovation entwickelt. Das diesjährige Forum umfasst die Eröffnungszeremonie, das Hauptforum, thematische Foren, Ausstellungen und Networking, spezielle Dialogveranstaltungen, die Veröffentlichung verschiedener Errungenschaften, ein Jugendinnovationsforum, eine Nacht des Ehrengastlandes und vieles mehr. Es hat über 300 Experten und Wissenschaftler aus China und anderen Ländern zusammengebracht, um die Entwicklung der globalen Zusammenarbeit bei wissenschaftlichen und technologischen Innovationen zu beleuchten. Als Eckpfeiler des Pujiang Innovation Forum 2024 wurden die InnoMatch EXPO und die WeStart2024 Global Venture Capital Conference abgehalten. Mit den drei Schwerpunkten ?Nachfrage nach Innovation", ?Talentförderung" und ?Kapitalkraft" führt die InnoMatch EXPO 2024 ein ?1+3+365"-Modell für das Networking ein. Die WeStart2024 Global Venture Capital Conference schafft eine globale Plattform, die Projekten und Investoren hilft, Finanzmittel zu ?gewinnen" und nach Investitionsmöglichkeiten zu ?suchen". Die Teilnehmer können sich über die sechs wichtigsten Technologiebereiche informieren und an spannenden Roadshows zu Biomedizin, künstlicher Intelligenz, Future Information und anderen Themen teilnehmen. Darüber hinaus gibt es spezielle Veranstaltungen für Hochschul- und Auslandsprojekte, um neue Wege für globale Risikokapitalinvestitionen aufzuzeigen. Quelle: Das Pujiang Innovation Forum 2024 °