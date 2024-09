Rüstungszulieferer Renk will auch durch Übernahmen wachsen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk plant in den kommenden Jahren mit Unternehmenszukäufen. Der Fokus liege dabei auf dem Verteidigungsbereich und einem an lokale Gegebenheiten angepassten Ansatz, teilte der Rüstungszulieferer am Dienstag in München mit. Renk bestätigte das Ziel, mittelfristig jährlich 15 Prozent zu wachsen. Verglichen mit der angestrebten Zielmarke für dieses Jahr soll sich der Umsatz so in den kommenden Jahren auf 2 Milliarden Euro verdoppeln. Das Ziel bezieht sich der Mitteilung zufolge auf das Wachstum aus eigener Kraft, mögliche Zukäufe würden noch dazu addiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (ber Ebit) soll im Jahr 2027 rund 300 Millionen Euro erreichen./lew/stk