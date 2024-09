Warren Buffett: 200 Mio. US-Dollar Wette – verzockt?

Warren Buffett investierte zuletzt bekanntlich 200 Mio. US-Dollar in die US-amerikanische Beauty-Kette Ulta Beauty (WKN: A0M240). Ob es der Starinvestor oder eine seiner rechten Hände gewesen ist, das weiß natürlich niemand. Das geringe Volumen könnte jedoch grundsätzlich dafür sprechen.

Eigentlich bin ich geneigt zu sagen: Ulta Beauty ist eine klassische Investition von Warren Buffett. Es handelt sich um die führende Beauty-Kette der USA mit vergleichsweise wenig Konkurrenz. Das symbolisiert einen Wettbewerbsvorteil. Zudem ist das Produkt-Angebot von alltäglichen Verbrauchsangeboten geprägt. Kunden neigen dazu, ihre Produkte seltener zu wechseln. Eine klassische, langweilige, aber doch qualitative Investitionsthese.

Jetzt hat Ulta Beauty neue Zahlen vorgelegt. Und die Aktie ist erneut korrigiert. Hat sich Warren Buffett hier doch etwa verzockt?

Warren Buffett: Ist Ulta Beauty kein Erfolg?!

Um den richtigen Kontext zu liefern: 200 Mio. US-Dollar sind für Warren Buffett mit seinen tiefen Taschen kaum ein wesentlicher Anteil. Er könnte es sich locker leisten, sich hier verspekuliert zu haben. Besonders entscheidend ist aber auch: Das Orakel von Omaha misst seinen Erfolg nicht in Wochen, Monaten oder einzelnen Jahren. Sondern in vielen Jahren bis hin zu Jahrzehnten.

Dennoch ist Ulta Beauty im Moment nicht so besonders stark. Im zweiten Quartal sank der Umsatz im bereinigten Vergleich um 1,2 %. Nominell schaffte die Beauty-Kette zwar ein Umsatzplus von 2,5 Mrd. US-Dollar im Vorjahr auf 2,6 Mrd. US-Dollar. Entscheidendes Detail: Der Gewinn je Aktie gab jedoch gleichsam nach.

So musste Ulta Beauty mit einem Nettoergebnis von 5,30 US-Dollar einen Rückgang um 12 % im Jahresvergleich hinnehmen. Im Vorjahr lag das Ergebnis je Aktie noch bei 6,02 US-Dollar. Auch für das erste Halbjahr liegt das Ergebnis je Aktie mit 11,78 US-Dollar unter dem Vorjahreswert von 12,90 US-Dollar. Ein Zeichen der Schwäche? Ja. Aber hat Warren Buffett sich verzockt? Hm. Das muss erst die Zeit zeigen.

Jedenfalls investiert die neue Warren-Buffett-Wette weiterhin in die Zukunft. Ulta Beauty eröffnete im vergangenen Quartal 16 neue Geschäfte. Das entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber den drei neuen Eröffnungen im Vorjahresquartal. Allerdings sorgte auch die Ergebnisprognose für den Rest des Jahres für wenig Zuversicht.

So reduzierte Ulta Beauty gleichsam seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024. Anstatt mit einem Umsatz in einer Spanne zwischen 11,5 und 11,6 Mrd. US-Dollar, rechnet das Management nun lediglich mit 11,0 bis 11,2 Mrd. US-Dollar. Beim Ergebnis je Aktie dürfte der Beauty-Konzern nun auf einen Wert zwischen 22,60 US-Dollar und 23,50 US-Dollar erreichen. Zuvor lag die Mindest-Messlatte bei 25,20 US-Dollar, maximal sind 26,00 US-Dollar erwartet worden. Die neueste Beteiligung von Warren Buffett ist daher im Moment wirklich nicht im Wachstumsmodus.

Dafür aber im Value-Modus!

Um das jedoch nochmal zu betonen: Warren Buffett investiert nicht, um von einzelnen Quartalen zu profitieren. Er oder einer seiner zwei Portfolio-Manager, werden ihr Geld investiert haben, weil sie unternehmensorientiert und vom Potenzial der markenstarken Kette überzeugt sind. Momentan bleibt das Wachstum zwar aus. Das dürfte aber auch im Wesentlichen mit der nach wie vor eher schwierigen Konsumentenstimmung zusammenhängen.

Die Aktie von Ulta Beauty ist außerdem eher im Value-Modus. Selbst bei einem Ergebnis je Aktie von lediglich 22,60 US-Dollar wäre die Aktie von Ulta Beauty derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von lediglich 15 bewertet. Das kommt wiederum einer Value-Bewertung sehr nahe. Etwas, das Warren Buffett wohl schätzen dürfte.

Ich denke daher, dass Warren Buffett seine 200 Mio. US-Dollar gewiss noch nicht verzockt hat. Ulta Beauty ist ein starker Name, mit einem profitablen Geschäftsmodell. Zudem investiert das Management selbst 2,0 Mrd. US-Dollar in Aktienrückkäufe, von denen 1,6 Mrd. US-Dollar noch ausstehend sind. Damit können die Anzahl der ausstehenden Aktien noch um fast 10 % gekürzt werden.

Vielleicht sollten wir Warren Buffett und Ulta Beauty daher Zeit geben. Oder: Der Aktie eine näheren Blick widmen. Es könnte sich um eine typischere Buffett-Investition handeln, als so mancher vielleicht wahrhaben möchte. Auch wenn der Erfolg im Moment noch ausbleibt.

Der Artikel Warren Buffett: 200 Mio. US-Dollar Wette – verzockt? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Ulta Beauty.

Aktienwelt360 2024