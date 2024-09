APA ots news: W.E.B-Anleihe 2024: Nochmalige Aufstockung auf 50 Mio. EUR

Wien/Pfaffenschlag (APA-ots) - Zwtl.: Aufstockung auf 50 Mio. Euro auf Grund ungebrochen hoher Nachfrage | Zeichnungsfrist läuft unverändert bis voraussichtlich 16. September | Verzinsung: 4,75 % p.a. vor KESt | Laufzeit: 10 Jahre (20 24-2034), jährlich teiltilgend Investitionen in eine nachhaltige Energiezukunft zahlen sich aus. Diese Anlegerüberzeugung bestätigt sich deutlich in der ungebrochen hohen Nachfrage nach der Anleihe 2024 der WEB Windenergie AG. Daher hat das Unternehmen eine weitere Aufstockung des Emissionsvolumens der Anleihe auf 50 Mio. EUR beschlossen. Die Zeichnungsfrist bleibt unverändert und läuft bis voraussichtlich 16. September 2024. Begeben wird die Anleihe zur Finanzierung laufender und künftiger Investitionen in den Ausbau der Produktionskapazitäten von Windkraftwerken und Photovoltaikanlagen. Das nun angestrebte Volumen erlaubt einen umfassenden Ausbau des Kraftwerksparks und ebnet den Weg für weiteres ambitioniertes und zugleich gesundes, internationales Wachstum. Michael Trcka, Finanzvorstand der W.E.B: "Der bisherige Erfolg der diesjährigen Anleihe bestätigt uns in unserem Weg des konsequenten Ausbaus erneuerbarer Energie. Gleichzeitig sehen wir das große Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger als Auftrag, diesen Weg unbeirrt und mit voller Kraft weiterzugehen - damit es sich für die Zukunft doppelt auszahlt." Details zur W.E.B-Anleihe 2024-2034 Emittentin: WEB Windenergie AG Emissionsvolumen: EUR 50.000.000,- (nach Aufstockung; Kürzung und Nichtausführung von Aufträgen vorbehalten) Stückelung: EUR 1.000,- Verzinsung: 4,75 % p.a. (vor Abzug der Kapitalertragsteuer) Emissionskurs: 100 % (EUR 1.000,- Nominale) Laufzeit: 10 Jahre Kündigung: Durch Emittentin und Inhaber jeweils nur aus wichtigem Grund Zeichnungsfrist: Voraussichtlich vom 05.08.2024 bis zum 16.09.202 4 (Verlängerung und Verkürzung vorbehalten) Ausgabetag: 26.09.2024 Zinszahlungstag: 26.09. Tilgung: Jährlich ein Zehntel des Nennbetrags jeweils am 26.09., zuletzt am 26.09.2034 Zahlstelle: Volksbank Wien Börsennotierung: Vienna MTF der Wiener Börse (siehe § 11 der Anleihebedingungen) ISIN: AT0WEB2410A4 Der Prospekt vom Juli 2024 sowie etwaige Nachträge sind kostenlos bei der WEB Windenergie AG, Davidstraße 1, 3834 Pfaffenschlag, sowie online unter anleihe2024.web.energy erhältlich. Rechtlicher Hinweis Diese Information ist Werbung und weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Ein öffentliches Angebot von Anleihen erfolgt ausschließlich aufgrund eines der Prospekt-Verordnung und dem KMG entsprechenden, von der FMA im Juli 2024 gebilligten Prospekt sowie allfälliger Nachträge. Der Prospekt ist auf der Website anleihe202 4.web.energy erhältlich. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der W.E.B-Anleihe 2024 zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die W.E.B-Anleihe 2024 zu investieren, vollends zu verstehen. Rückfragehinweis: WEB Windenergie AG DI Beate Zöchmeister Telefon: +43 2848 6336-19 E-Mail: beate.zoechmeister@web.energy Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/13267/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0032 2024-09-11/09:10