EQS-News: beaconsmind Group intensiviert Geschäftsbeziehung mit europaweit führendem Handelsunternehmen

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group intensiviert Geschäftsbeziehung mit europaweit führendem Handelsunternehmen



11.09.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





beaconsmind Group intensiviert Geschäftsbeziehung mit europaweit führendem Handelsunternehmen

Zürich, Schweiz – 11. September 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbasiertes Marketing (LBM) & Analytics, erweitert ihre Zusammenarbeit mit einem europaweit führenden Handelsunternehmen. Bei dem Konzern wurde nun erfolgreich die beaconsmind-Softwarelösung „Auto App Login" in sämtlichen der rd. 940 Filialen des Unternehmens in Deutschland und Europa implementiert. Auto App Login ermöglicht es Kunden, sich automatisch mit dem WLAN zu verbinden, sobald sie ein Geschäft betreten. So wird das Einkaufserlebnis deutlich verbessert. Mit Auto App Login verknüpft beaconsmind die eigene App des Unternehmens automatisch mit dem Kunden-WiFi und ermöglicht so ein nahtloses Einkaufserlebnis. Der Bestandskunde ist europaweit das erste große Handelsunternehmen, das dieses innovative Feature einführt.

Vor der Einführung von Auto App Login hatte der Kunde bereits CloudWiFi von beaconsmind im Einsatz, das eine zentrale Verwaltung des Kunden-WLANs über alle Standorte hinweg ermöglicht. Die neue Auto App Login-Funktion erweitert dessen Möglichkeiten, indem sie ein nahtloses WLAN-Erlebnis bietet, bei dem sich Kunden nicht jedes Mal neu im WLAN anmelden müssen. Dadurch kann Kunden des Handelsunternehmens ein noch reibungsloseres digitales Erlebnis während ihres Einkaufs angeboten werden. Zudem erfolgt eine zielgerichtete und personalisierte digitale Kommunikation mit dem Kunden am PoS. Die bestehende IT-Infrastruktur des Handelsunternehmens wird mit der Implementierung der Auto App Login kundenorientiert ausgebaut.

Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Group: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit einem europaweit führenden Handelsunternehmen durch das Auto App Login weiter ausbauen konnten. Die Ausweitung der Zusammenarbeit ist Beleg für unser Know-how und unsere Expertise im Bereich innovativer WLAN-Infrastruktur. Wir können Unternehmen mit unseren Produkten passgenaue smarte Lösungen bereitstellen und deren digitale Services so erheblich verbessern."

Über die beaconsmind Group

Die beaconsmind Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist führender Anbieter im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden. Durch intelligente und vollständig cloudbasierte Technologien bietet die beaconsmind Group ihren Kunden greifbaren Mehrwert und Erfolg, indem sie deren Omnichannel-Strategien stärkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com

Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 44 380 7373 beaconsmind AG, Stäfa (Schweiz)Jonathan Sauppe, CEOTel.: +41 44 380 7373 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53 edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)Axel Mühlhaus/Doron KaufmannTel.: +49 69 905 505-53

11.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1986141 11.09.2024 CET/CEST