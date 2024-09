Spanien fordert EU zur Überprüfung geplanter Zölle auf chinesische E-Autos auf

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Kunshan (Reuters) - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez fordert die EU-Kommission auf, Pläne zur Erhebung von Strafzöllen auf Elektroautos aus China zu überdenken.

Man brauche keinen Handelskrieg, sagte er am Mittwoch während seiner China-Reise in Kunshan, einer Nachbarstadt von Shanghai. "Ich denke, wir müssen Brücken zwischen der Europäischen Union und China bauen." Nötig sei ein Kompromiss. Spanien werde seine Haltung überdenken, auch die EU-Kommission sollte dies tun, sagte Sanchez. Die EU-Kommission wirft China vor, die Produktion der E-Autos zu subventionieren, was zu Wettbewerbs-Vorteilen für die Hersteller führe. Über Importzölle der EU für Autos aus China wird voraussichtlich im kommenden Monat abgestimmt.

(Bericht von Casey Hall, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)