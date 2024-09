Die meistgehandelten Produkte: Bullen bestellen HelloFresh

Die Hoffnungen der Anleger auf eine mögliche Zinswende beflügeln den DAX®, der sich nach einem turbulenten Handelstag stabilisiert und wieder Gewinne verzeichnet hat.

Heute stehen erneut Call-Optionsscheine auf HelloFresh hoch im Kurs. Die Aktien sind am Mittwoch nach Aktienkäufen des Unternehmenschefs an der Spitze um knapp 13 Prozent gestiegen. Auch am heutigen Handelstag setzt der Wert seine Aufwärtsbewegung fort und handelt heute über 4% höher. Laut einer Stimmrechtsmitteilung, die am Dienstag kurz vor Börsenschluss veröffentlicht worden war, kaufte Konzernchef Dominik Richter jüngst Hellofresh-Aktien für insgesamt rund 10 Millionen Euro.

Heute sind außerdem Commerzbank Put-Optionsscheine sind gefragt. Die italienische Großbank Unicredit hat sich kürzlich einen Anteil an der deutschen Bank gesichert und ist nun mit Rund 9% der größte private Anteilseigner. Auf die Nachrichten der letzten Tage hin, sprang die Commerzbank Aktie am gestrigen Handelstag über 14% nach oben und handelt heute erneut knapp 3% höher. Die hohen Kurse sehen einige Anleger allerdings wohl als ungerechtfertig an und kauften heute vermehrt Put Optionsscheine auf den Wert. Ebenfalls ganz oben auf der Liste befindet sich heute Long Positionen auf den chinesichen E-Autobauer NIO Inc. Der Wert hat seit dem Quartalsbericht gut 30% zugelegt und konnte im zweiten Quartal bei der Bruttomarge deutlich zulegen. Obwohl der Nettoverlust beim Hersteller weiterhin immens ist, sahen die Anleger die aktuelle Kursentwicklung anscheinend als gute Einstiegsmöglichkeit.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD6GFP 3,58 18549,50 Punkte 18208,76 Punkte 50,23 Open End Commerzbank AG Put HD5TBM 4,52 150,83 EUR 19,48 EUR 3,06 Open End DAX® Put HD8KGC 1,15 18543,00 Punkte 18635,90 Punkte 162,67 Open End HelloFresh SE Call HD8NM3 1,39 7,84 EUR 6,60 EUR 5,67 Open End DAX® Call HD7TZT 9,78 18549,50 Punkte 17578,35 Punkte 18,85 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2024; 10:01 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD14G8 0,95 18527,00 Punkte 20000,00 Punkte 188,68 17.12.2024 DAX® Put HD79DA 0,35 18526,00 Punkte 16500,00 Punkte 537,33 15.10.2024 DAX® Call HD3WY4 1,02 18527,00 Punkte 21900,00 Punkte 169,81 17.06.2025 DAX® Call HD7R12 30,44 18527,00 Punkte 16500,00 Punkte 6,09 16.09.2025 DAX® Call HD6KSH 15,00 18527,00 Punkte 18600,00 Punkte 12,30 16.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2024; 10:10 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Long HD1KCR 0,69 18530,00 Punkte 17600,30 Punkte 25 Open End DAX® Short HC01RC 0,43 18528,00 Punkte 21385,91 Punkte -6 Open End Nio Inc. Long HD2SV9 2,94 5,605 USD 3,73 USD 3 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 14,62 515,60 EUR 382,75 EUR 4 Open End DAX® Short HC3TKP 0,48 18528,00 Punkte 20163,77 Punkte -10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.09.2024; 10:21 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!