EQS-News: SFC Energy AG feiert mit der offiziellen Eröffnung der bis dato größten Produktionsstätte im rumänischen Cluj den nächsten Meilenstein ihrer internationalen Expansion

SFC Energy AG feiert mit der offiziellen Eröffnung der bis dato größten Produktionsstätte im rumänischen Cluj den nächsten Meilenstein ihrer internationalen Expansion

Gesamtfläche auf über 4.600 m2 mehr als verdoppelt

Hochprofessionelles Produktionsumfeld für bis zu 30.000 Brennstoffzellen und Elektronikbaugruppen jährlich

Nachhaltige Energieversorgung für den gesamten Standort

Brunnthal/München, Deutschland, Cluj, Rumänien, 12. September 2024 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, setzt mit der heutigen Eröffnung der neuen Produktionsstätte im rumänischen Cluj einen weiteren wichtigen Meilenstein in ihrer internationalen Expansion. Dieser steht in engem Zusammenhang mit der aktuellen Serie an Investitionen in die Erweiterung der globalen Produktionskapazitäten, um der steigenden Nachfrage nach Lösungen von SFC gerecht zu werden.

Die Verbindung zwischen SFC und dem EU-Mitglied Rumänien hat sich in den vergangenen Jahren deutlich intensiviert und besteht bereits seit über einem Jahrzehnt. Im Oktober 2011 hat SFC Energy im Zuge der strategischen Ausrichtung zum Systemanbieter die niederländische PBF Group B.V. übernommen, die seit 2009 in Rumänien aktiv war. Damals beschäftigte der Standort rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach den Lösungen von SFC in den vergangenen Jahren wurde die Belegschaft gezielt auf derzeit etwa 115 Beschäftigte ausgebaut. Damit entfallen rund 30 % der Gesamtbelegschaft von 421 Personen zum Halbjahr 2024 auf den Standort in Rumänien, was die zentrale Bedeutung für den Gesamtkonzern unterstreicht.

Mit der feierlichen Eröffnung des neu errichteten Gebäudes, in unmittelbarer Nähe zum bisherigen Standort, sind die Voraussetzungen für die nächste Stufe des geplanten Wachstumskurses von SFC Energy geschaffen.

Die neue Produktionsstätte wurde von SFC gezielt nach den eigenen Anforderungen und Bedürfnissen geplant und eingerichtet, um optimale Bedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Produktion von Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen sowie Power Management Lösungen zu schaffen. Die moderne und hochreine Produktionsumgebung umfasst Vollklimatisierung in sensiblen Fertigungsbereichen, welche die Einhaltung der hohen Qualitätsstandards, die Kunden von SFC seit jeher schätzen, noch besser sicherstellen sollen.

Das voll eingerichtete und bereits bezogene Gebäude verfügt über mehr als 4.600 m2 und bietet damit mehr als die doppelte Fläche im Vergleich zum bisherigen Standort. Nachhaltige Energieversorgung ist über eine Photovoltaikanlage entsprechend gesichert. Neben der Produktion sind die funktionale Beschaffung, Qualitätssicherung, Kundenservice bis hin zum Personalwesen und Administration am neuen Standort gebündelt. Die bestehenden F&E-Aktivitäten werden im Rahmen der von der EU geförderten Wasserstoffinitiative in Cluj ausgebaut und die seit einem Jahrzehnt bewährte Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Cluj-Napoca intensiviert. Die Produktion von Lösungen des Segments Clean Power Management, darunter u. a. Spulen, Spulen-Baugruppen und Linearantriebe, befindet sich im Hochlauf. Dies gilt ebenfalls für Lösungen des Segments Clean Energy, insbesondere für die Kernkomponente, die Methanol- oder Wasserstoff-Brennstoffzelle. Bis Ende des Jahres wird eine Produktionskapazität von 3.000 Brennstoffzellen angestrebt. Bis Ende 2028 ist ein stufenweiser Ausbau auf bis zu 30.000 Brennstoffzellen jährlich geplant.

Dr. Peter Podesser, Vorstandsvorsitzender der SFC Energy AG: „Die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten ist ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs und ein konkreter Beitrag zur Dekarbonisierung. Zusammen mit der bereits erfolgten Verdopplung unserer MEA-Kapazitäten in Swindon (Vereinigtes Königreich) und dem sukzessiven Ausbau unserer Brennstoffzellen-Kapazitäten hier in Cluj sind wir in der Lage, unsere Schlagzahl und Schlagkraft für unsere Kunden auf ein neues Niveau zu heben. Als Vorstandsteam bedanken wir uns sehr herzlich bei allen internen und externen Projektbeteiligten, die zum erfolgreichen und zeitgerechten Erreichen dieses Meilensteins beigetragen haben.“

Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.



Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre, portable und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 65.000 Brennstoffzellen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal/München, Deutschland, und betreibt operative Niederlassungen in Indien, Kanada, den Niederlanden, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten von Amerika. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse und gehört seit 2022 dem Auswahlindex SDAX an (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578).



SFC Investor Relations und Presse:

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

