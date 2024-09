ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 40,10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37,60 auf 40,10 Euro angehoben. "Die Medizin beginnt zu wirken", schrieb Analyst David Adlington in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Mit dem zweiten Quartal hätten die Bad Homburger zum vierten Mal in Folge die Erwartungen getoppt und der Gewinnrückgang sei gestoppt. Die Ergebnisse dürften nur noch einmal durch die vermutliche Trennung von FMC sinken. Bei den Einsparungen liege man über Plan. Adlington rechnet mit weiter überdurchschnittlichem Lauf der Aktien./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2024 / 21:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2024 / 00:15 / BST

