Lagarde zu Kritik aus Italien an Zinsbeschluss - EZB entscheidet unabhängig

Berlin (Reuters) - Angesichts von Kritik aus Italien am jüngsten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank hat EZB-Chefin Christine Lagarde auf die Unabhängigkeit der Währungshüter verwiesen.

Diese sei in den EU-Verträgen verankert, betonte Lagarde am Freitag auf einer Pressekonferenz beim Treffen der Euro-Finanzminister in Budapest: "Sei es Lob oder Kritik, wir versuchen uns von solchen Äußerungen völlig fernzuhalten." Die EZB sei keinem politischen Druck ausgesetzt und richte ihre Entscheidungen am Mandat der Preisstabilität und der Datenlage aus. Dazu gehöre maßgeblich auch der Inflationsausblick. Die EZB sei entschlossen, ihr Inflationsziel von zwei Prozent zeitnah zu erreichen.

Zwei italienische Minister hatten kritisiert, dass die EZB den Leitzins nur um einen Viertelprozentpunkt gesenkt habe. "Wir müssen mutiger sein", sagte Außenminister Antonio Tajani am Donnerstag. Eine Senkung um 25 Basispunkte sei zu wenig, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Mutig zu sein bedeute, Senkungen um mindestens einen halben Prozentpunkt vorzunehmen. Industrieminister Adolfo Urso postete auf der Online-Plattform X, die EZB habe "die Erwartungen erneut enttäuscht … wir brauchen mehr Mut, mehr Dringlichkeit."

