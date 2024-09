Vonovia zahlt weniger als 1 Euro Dividende: So sicher ist dein passives Einkommen wirklich

Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) gerät wieder ins Rampenlicht, da das Unternehmen trotz Refinanzierungsproblemen im Immobilienmarkt Fortschritte beim Verkauf von Immobilien erzielt. Angesichts einer Dividendenrendite von 2,8 % und einer aktuellen Bewertung, die laut meiner Rechnung deutlich unter dem fairen Wert liegt, stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?

Während das Unternehmen langfristig von steigenden Mieten und einer stabilen Nachfrage nach Wohnraum profitiert, stehen Herausforderungen wie hohe Verschuldung und Zinsrisiken im Raum. In diesem Artikel werfe ich einen Blick auf die Wachstumschancen und Risiken der Vonovia-Aktie und beantworte die entscheidende Frage: Lohnt sich jetzt ein Investment?

Vonovia bietet Stabilität in unsicheren Zeiten

Vonovia besitzt rund 500.000 Wohnungen in Deutschland, Österreich und Schweden. Das Geschäft ist in hohem Maße krisensicher, da Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auf Wohnraum angewiesen sind. Dies macht Vonovia zu einem defensiven Investment, das dir auch in unsicheren Zeiten stabile Einnahmen verspricht.

Besonders in Deutschland, einem stark regulierten Mietmarkt, bleibt die Nachfrage nach Wohnraum hoch, was das Einkommen von Vonovia auch in Rezessionszeiten stabil hält. Dank der Regulierung können Mieten kontinuierlich angepasst werden, was langfristig für ein konstantes Wachstum sorgt. Selbst während der Pandemie und der Zinswende blieb der Wohnungsmarkt stabil, und das Unternehmen profitierte von seiner starken Marktposition.

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist weiterhin hoch, und durch die Tatsache, dass viele deutsche Immobilienunternehmen in den vergangenen Jahren deutliche Wertverluste hinnehmen mussten, ergibt sich jetzt eine attraktive Einstiegsgelegenheit für Investoren. Seit 2019 haben Immobilienaktien starke Verluste verzeichnet – das bedeutet, dass du die Möglichkeit hast, zu einem günstigen Zeitpunkt zu investieren und von einer Erholung der Kurse zu profitieren.

Mieterhöhungen: Dein langfristiges Wachstumspotenzial

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bei Vonovia ist das Potenzial für Mieterhöhungen. Laut Aussagen CEO Rolf Buch in der letzten Telefonkonferenz mit Analysten liegt die durchschnittliche Miete bei Vonovia derzeit um bis zu 96 % unter den aktuellen Marktpreisen. Besonders in Städten wie Berlin, wo die Nachfrage nach Wohnraum hoch ist, lässt sich dieses Potenzial nutzen. Diese Diskrepanz bedeutet für dich als Anleger: Es gibt erheblichen Spielraum für Mietsteigerungen in den kommenden Jahren. Vonovia plant, die Mieten jährlich um rund 4 % zu erhöhen, was dir als Investor stabile und kontinuierliche Einnahmen sichern kann.

Natürlich gibt es auch Herausforderungen für Vonovia

Durch die Zinswende sind die Finanzierungskosten für das Unternehmen gestiegen. Der CFO Philip Grosse betonte im Call, dass der durchschnittliche Zinssatz für neue Kredite derzeit bei 4 % liegt, was deutlich höher ist als der bisherige Satz von 1,8 %. Diese höhere Belastung erfordert Maßnahmen, um das Unternehmen finanziell stabil zu halten. Vonovia hat daher bereits Immobilien im Wert von 3 Mrd. Euro verkauft, um Schulden zu reduzieren. Die gute Nachricht: Die Hälfte dieser Verkäufe ist bereits abgeschlossen.

Eine weitere positive Entwicklung ist die Stabilisierung der Immobilienwerte. Der CEO bestätigte, dass der Rückgang der Immobilienbewertungen im ersten Halbjahr 2024 auf nur 1,4 % begrenzt war. „Wir haben den Tiefpunkt erreicht oder sind sehr nah dran“, erklärte Buch. Sobald sich die Marktbedingungen weiter stabilisieren, könnten steigende Immobilienpreise und Mieten die Aktie zusätzlich beflügeln.

Vonovia muss den regulatorischen Anforderungen gerecht werden

Hier wartet speziell im Bereich der energetischen Sanierungen noch viel Arbeit. Diese Maßnahmen sind notwendig, um die EU-Gebäuderichtlinien zu erfüllen, können jedoch die Margen des Unternehmens kurzfristig belasten. Langfristig jedoch erscheinen mir diese Investitionen entscheidend, um das Immobilienportfolio wettbewerbsfähig zu halten und die Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern.

Ich bin mir sicher: Vonovia investiert bereits erhebliche Summen in die Modernisierung seiner Bestände und wird dadurch langfristig seine Marktposition stärken.

Zinssenkungen in Aussicht: Eine potenzielle Erholung

Ein großer Vorteil für Vonovia könnte durch mögliche Zinssenkungen entstehen. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in den kommenden Monaten die Zinsen senken wird. Dies würde die Refinanzierungskosten für Vonovia reduzieren und die Rentabilität des Unternehmens steigern.

Für dich als Anleger bedeutet das: Sollte die Zinswende kommen, könnten die niedrigeren Refinanzierungskosten die Profitabilität des Unternehmens erheblich steigern, was wiederum den Aktienkurs positiv beeinflussen dürfte. Die erwarteten Zinssenkungen stellen somit einen zusätzlichen Wachstumsfaktor dar, von dem du als Investor profitieren kannst.

Ein weiteres zukunftsweisendes Element in der Strategie von Vonovia ist die Einführung eines sogenannten „Capital-Light“-Modells. Hierbei plant das Unternehmen, nicht nur durch den Besitz von Immobilien zu wachsen, sondern auch durch Dienstleistungen rund um das Immobilienmanagement. Diese Strategie eröffnet neue Wachstumschancen, da weniger Kapital gebunden wird und die Einnahmen diversifiziert werden.

Vonovia optimiert das Portfolio

Um die finanzielle Flexibilität zu erhöhen und Schulden abzubauen, hat Vonovia begonnen, nicht-strategische Immobilien zu verkaufen. Dazu gehören unter anderem der Verkauf von 4.500 Wohnungen in Berlin sowie Bestände im Rhein-Main-Gebiet und Frankfurt. Auch die Pflegesparte des Unternehmens steht zum Verkauf. Diese Maßnahmen stärken die Bilanz und ermöglichen es Vonovia, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren: Wohnimmobilien. Für dich bedeutet dies, dass das Unternehmen effizienter und fokussierter agieren kann, was langfristig zu stabileren Erträgen führen dürfte.

Eine einmalige Gelegenheit für langfristige Anleger

Aktuell wird die Vonovia-Aktie aus meiner Sicht mit einem deutlichen Abschlag gehandelt. Den fairen Wert der Aktie sehe ich aktuell bei 38 Euro geschätzt, während sie aktuell für nur 32 Euro zu haben ist. Das bedeutet eine mögliche Kursrendite von 9 bis 11 % pro Jahr.

Neben dem Potenzial für Kapitalgewinne bietet Vonovia eine Dividendenrendite von derzeit rund 2,8 %. Vonovia zahlt seit 11 Jahren kontinuierlich aus, was die Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Mein Fazit

Die Vonovia-Aktie bietet aktuell ein spannendes Potenzial für Anleger, die auf der Suche nach Stabilität und langfristigem Wachstum sind. Trotz der Herausforderungen durch Refinanzierungsprobleme und regulatorischen Druck bleibt das Unternehmen gut positioniert, um von steigenden Mieten und einem starken Wohnungsmarkt zu profitieren. Die Dividendenrendite von 2,8 % und die Unterbewertung gegenüber dem fairen Wert machen die Aktie attraktiv, auch wenn du die hohen Schulden und Zinsrisiken nicht ignorieren solltest.

