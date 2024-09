AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte sinken - Kreise: Gespräche über Waffenstillstand

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Rüstungsunternehmen sind am Dienstag nach einem Bloomberg-Bericht zu Überlegungen hinsichtlich eines möglichen Waffenstillstandes in der Ukraine unter Druck geraten. So prallten die Papiere von Rheinmetall einmal mehr an der Abwärtstrendlinie seit Mitte August ab und fielen am Dax-Ende um 4,1 Prozent auf 497,20 Euro. Der deutsche Leitindex stieg um 0,81 Prozent. Unter den weiteren Branchenwerten büßten Hensoldt als Schlusslicht im MDax der mittelgroßen Werte drei Prozent und Renk mehr als zwei Prozent ein.

Einige der ukrainischen Verbündeten hätten begonnen, darüber zu sprechen, wie der Kampf gegen die russische Invasion enden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dies habe in mehreren westlichen Hauptstädten die Besorgnis auslöst, dass derartige Bemühungen dazu führen könnten, dass Kiew zu einem vorzeitigen Waffenstillstand gezwungen wird./la/jha/