GNW-Adhoc: CHEP Automotive veröffentlicht den fünften Supply Chain Trend Report

^KÖLN, Deutschland, Sept. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CHEP, weltweit führender

Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen, gibt in seinem neuesten Trendreport Einblicke in die Entwicklung von Kraftstoffen und Logistik in der Automobilindustrie: ?5 Alternative Kraftstoffe und ihre Auswirkungen auf die Automobil-Lieferkette". Benzin und Diesel sind immer noch die traditionellen Kraftstoffe, die Fahrzeuge weltweit antreiben. Die Verbrennung dieser Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren erzeugt jedoch schädliche Nebenprodukte - wie Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid - und trägt durch den Ausstoß von Kohlendioxid zur globalen Erwärmung bei. Im Jahr 2022 waren PKW und Kleintransporter für rund 10 % der weltweiten energiebedingten CO2-Emissionen und LKW und Busse für mehr als 35 % der direkten CO2-Emissionen des Straßenverkehrs verantwortlich. Da der Klimawandel eine dringende Realität ist, bemühen sich Regierungen, politische Entscheidungsträger, Energieversorger und OEMs um alternative Lösungen. Der neueste Trendbericht von CHEP Automotive untersucht Kraftstofftechnologien, die derzeit auf dem Markt sind oder in Kürze auf den Markt kommen werden - wie Elektrizität, Erdgas, Wasserstoff, Biokraftstoffe und eFuels - sowie die Auswirkungen, die ihre Einführung auf die Automobilzulieferkette haben wird. ?Da sich die Automobil-Lieferkette weiterentwickelt, ist es wichtig, dass dies auch für die Verpackung gilt", erklärt Safak Aktekin, Senior Commercial Director bei CHEP Automotive. ?Diese Verpackungen müssen flexibel sein und Schutz bieten, ohne dabei Kompromisse bei der Reduzierung von Ineffizienzen in der Lieferkette wie Abfall und leeren Transportkilometern einzugehen." Auf der Suche nach umweltfreundlicheren Transporten ist die Möglichkeit, eine umweltfreundlichere Automobil-Lieferkette weiter auszubauen, wichtiger denn je. Für verschiedene Technologien werden unterschiedliche Teile benötigt, von denen einige - wie Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen - empfindlich und unbeständig sind. Während Nachhaltigkeitsgewinne bei vorgelagerten Aktivitäten wie der Stahlherstellung und dem Abbau von Rohstoffen für Batterien erzielt werden können, lassen sich auch in der nachgelagerten Logistik und bei der Verpackung spürbare Auswirkungen feststellen. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier (https://www.chep.com/uk/en/blog/5- alternative-fuel-technologies-and-their-impact-automotive-supply-chain-). Über CHEP CHEP ist eines der nachhaltigsten Logistikunternehmen der Welt, das ein Modell zur gemeinsamen Nutzung und Wiederverwendung von 350 Millionen Paletten und Behältern anbietet und die FMCG-, Frischwaren-, Getränke-, Einzelhandels-, Automobil- und allgemeine Fertigungsindustrie beliefert. CHEP beschäftigt 11 500 Mitarbeiter, gehört zur Brambles-Gruppe und ist in rund 60 Ländern tätig. www.chep.com ? www.brambles.com Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/04c4a00c-17a9-4492-bfb6- b731363b85a0 °