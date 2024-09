TAG Immobilien – Steigende Mieten und Expansion in Polen sorgen für exzellente Aussichten!

Werbung

Schwergewichte aus dem Wohnimmobiliensektor wie Vonovia oder LEG Immobilien gehören aktuell zu den Top-Bullen auf dem Parkett. In diesem Zusammenhang kristallisiert sich auch TAG Immobilien als einer der Top-Sektorbullen heraus. Mit seinen mehr als 84.000 Wohneinheiten in bevölkerungsreichen Ballungszentren profitiert man weiterhin von steigenden Mieten und sinkenden Leerstandsquoten. Frische Impulse verspricht bei TAG Immobilien die weiter forcierte Expansion in Polen, zumal die Mieten hier seit Jahren deutlich anziehen.

TAG Immobilien überzeugt mit solider Langfriststrategie!

Der in Hamburg ansässige Wohnimmobilienkonzern hat es in den vergangenen Jahren durch Zukäufe vor allem in Nord- und Ostdeutschland geschickt verstanden, sein Bestandsportfolio deutlich auszubauen. Dabei verfolgen die Hamburger im Vergleich zu anderen Schwergewichten aus dem Wohnimmobiliensektor bei der Auswahl ihrer Immobilienobjekte mit dem so genannten „ABBA“-Ansatz eine differenzierte Strategie: Dabei fokussiert man sich auf Investitionen in A-Lagen von B-Städten bzw. in B-Lagen von A-Städten. Im Vergleich zum Kauf von Premiumimmobilien in exklusiven Lagen ist dieser von TAG Immobilien gewählte Portfolioansatz nicht nur deutlich günstiger. Dank Renovierungen und/ oder energetischen Sanierungsmaßnahmen lassen sich mittelfristig höhere Mietpreise für die jeweiligen Objekte realisieren, was für höhere Margen im Kerngeschäft sorgt.

Expansion in Polen verspricht erhebliches Wachstumspotenzial!

Aktuell verfügt TAG Immobilien in Deutschland über einen Wohnungsbestand von rund 84.324 Wohneinheiten, wobei man sich hier vor allem auf bevölkerungsreiche Ballungszentren und Metropolregionen wie Hamburg, Berlin, der Region Salzgitter, Thüringen/ Sachsen sowie Nordrhein-Westfalen fokussiert hat. Mittelfristig verspricht die von TAG Immobilien weiter forcierte Expansion in Polen neues Wachstumspotenzial. Auf dem polnischen Markt ist man seit 2021 aktiv, wobei man hier mittlerweile in Metropolen wie Danzig, Breslau, Posen und Lodz über einen Gesamtbestand von 2.630 Wohnungen verfügt. Bis Ende des Jahres soll das zur Vermietung vorgesehene Bestandsportfolio in Polen nach der Fertigstellung der im Bau befindlichen Wohneinheiten auf 3.350 gesteigert werden. Mittelfristig will TAG Immobilien seinen Wohnungsbestand in Polen weiter ausbauen und sein Vermietungsportfolio im Nachbarland bis Ende 2028 auf rund 10.000 Wohneinheiten ausbauen. Strategisch macht die weiter forcierte Expansion in Polen Sinn, zumal der polnische Wohnungsmarkt durch ein deutliches Angebotsdefizit gekennzeichnet ist, was vor allem in den Ballungszentren weiter steigende Mietpreise erwarten lässt.

Zinswende sorgt für frischen Schwung!

Nachdem die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche die Leitzinsen zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt hatte, sollte sich die angespannte Lage auf dem Immobilienmarkt wieder deutlich aufhellen. Denn damit verbessern sich auch die Refinanzierungsbedingungen, was für Branchengrößen wie TAG Immobilien Spielraum für weitere Investitionen eröffnet. TAG Immobilien hat die Zinswende Anfang August genutzt, und eine festverzinsliche Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit über 5,5 Jahre mit einem Kupon von 4,5 % platziert. Den Emissionserlös der mehrfach überzeichneten Anleihe über 500 Mio. Euro will man neben der Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten auch für den Ausbau seines Immobilienportfolios in Polen nutzen.

TAG Immobilien überzeugt mit starken Halbjahreszahlen – Jahresprognose bietet Spielraum für positive Überraschungen!

Auch operativ konnte TAG Immobilien zuletzt überzeugen, was die zuletzt vorgelegten Halbjahreszahlen eindrucksvoll belegen. Zwar verbuchte man im Berichtszeitraum beim bereinigten operativen Gewinn (FFO I) aufgrund der zuletzt getätigten Immobilienverkäufe von 880 Wohneinheiten in Deutschland und Polen einen leichten Rückgang von 89,1 auf 88,1 Mio. Euro. Allerdings hatte man damit besser als erwartet abgeschnitten, wobei man sowohl in Deutschland als auch in Polen von höheren Mieteinnahmen profitiert hatte. Auf dem deutschen Markt konnte TAG Immobilien auf vergleichbarer Basis Mietpreiserhöhungen von durchschnittlich 2,3 % durchsetzen, während die Mietpreise in Polen mit +4,5 % trotz des starken Anstiegs bei den Mietpreisen in den zwei außerordentlich starken Geschäftsjahren 2022 (22,0 %) und 2023 (10,8 %) zugelegt hatten. Da vor allem in den Ballungszentren von weiter steigenden Mieten und sinkenden Leerstandsquoten auszugehen ist, dürfte TAG Immobilien die konzerneigene Prognose, die für 2024 lediglich ein operatives Ergebnis (FFO I) auf Vorjahresniveau (171,4 Mio. Euro) vorsieht, deutlich übertreffen.

Stand: 17.09.2024, DZ BANK AG / Online-Redaktion