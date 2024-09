Bund prüft weiter Umgang mit 12-Prozent-Beteiligung an Commerzbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will sich nicht festlegen, wie sie mit ihrem Paket in Höhe von zwölf Prozent an der Commerzbank verfährt.

"Wir sondieren", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Mittwoch in Berlin. Diese Prüfung dauere noch an. Man könne den Gesprächen und Überlegungen nicht vorgreifen. Das jüngste Verfahren zum Verkauf von Commerzbank-Anteilen sei offen und transparent gewesen.

In der Auktion waren Anteile des Bundes an dem Frankfurter Finanzinstitut ausschließlich an die italienische Großbank Unicredit gegangen. Diese hält insgesamt neun Prozent an der Commerzbank und liebäugelt mit einer Übernahme. Das Frankfurter Geldhaus hat bislang zurückhaltend auf die Avancen reagiert und den Bund gebeten, ihre Beteiligung an der Bank zu halten.

(Bericht von Christian Krämer und Andreas Rinke, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)