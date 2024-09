EU-Gericht entscheidet über Milliarden-Strafe für Google

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das EU-Gericht entscheidet am Mittwoch (9.30 Uhr) über eine Wettbewerbsstrafe für Google in Milliardenhöhe. Die EU-Kommission verhängte 2019 ein Bußgeld von 1,49 Milliarden Euro und warf dem Tech-Riesen missbräuchliche Praktiken in der Online-Werbung vor. Bei Suchmaschinen-Werbung im Dienst "AdSense for Search" seien andere Anbieter unzulässigerweise behindert worden, hieß es damals. Mit "AdSense for Search" können andere Internetseiten Google-Suchmasken einbinden und erbringen dafür Gegenleistungen. Google hatte bereits zuvor Änderungen an dem Geschäftsmodell vorgenommen und wehrte sich anschließend gegen die Strafe vor dem Gericht der EU, das nun sein Urteil verkündet.

Gegen die Entscheidung kann anschließend noch vor dem höchsten Gericht der EU, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), vorgegangen werden./rew/DP/jha