Pressestimme: 'Die Glocke' zu Intel

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Intel:

"Der rote Teppich, den Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dem US-Chipgiganten Intel ausgelegt hat, kann wieder eingerollt werden. (.) Es ist eine herbe Niederlage für Scholz, der in höchsten Tönen von den Chancen der Ansiedlung Intels in Magdeburg schwärmte. (.) In dem Scheitern der Ansiedlung könnte für die Bundesregierung - gerade in Zeiten klammer Kassen - eine Chance liegen. Sie sollte daraus lernen und kein Geld auf nur ein Pferd setzen. Dringend notwendig sind Strukturreformen, um so den deutschen Standort nachhaltig zu stärken. Stattdessen aber kam es schon gestern zum Streit zwischen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) über die Verwendung der Fördermilliarden. Ein Armutszeugnis."/DP/jha