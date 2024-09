Polen - EU-Flut-Hilfe angemessen aber nicht ausreichend

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Warschau (Reuters) - Polens Finanzminister Andrzej Domanski hält die von der EU in Aussicht gestellte Milliarden-Hilfe zur Bewältigung der schlimmsten Überschwemmungen seit mindestens zwei Jahrzehnten für angemessen, wenn auch vermutlich für nicht ausreichend.

"Wir wissen, dass die Verluste sehr hoch sind, sehr hoch, auch wenn wir die genaue Zahl noch nicht kennen", sagte er am Freitag in einem Interview mit dem Sender TVN. "Also denke ich, dass dieser Betrag, diese fünf Milliarden Euro für Polen angemessen sind. Das bedeutet aber keineswegs, dass dieser Betrag ausreicht, um alle Verluste abzudecken." Die EU-Kommission hatte den von den schweren Überschwemmungen betroffenen osteuropäischen Ländern am Donnerstag Hilfen in Milliardenhöhe zugesagt.

Domanskis Äußerungen müssen auch vor dem Hintergrund der Haushaltslage in Polen gesehen werden. Das Land rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit von 5,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, und im kommenden Jahr mit einem Minus von 5,5 Prozent. Brüssel fordert, dass das Defizit in den kommenden Jahren auf drei Prozent gedrückt wird. Domanski sagte, er werde sich dafür einsetzen, dass der Kurs zur Begrenzung des Defizits "so sanft wie möglich verläuft, angepasst an die außergewöhnliche Situation, in der sich Polen befindet". Die Regierung in Warschau hat auf besondere Belastungen durch erhöhte Verteidigungsausgaben infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine verwiesen sowie auf die Corona-Pandemie und die rasant gestiegenen Energiepreise.

