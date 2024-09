Schweizer Börse - Anleger fahren Gewinne ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Dem Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag die Puste ausgegangen.

Nachdem die Zinssenkung der US-Notenbank den Kursen zur Wochenmitte noch Schub verliehen hatte, fuhren die Anleger nun Gewinne ein. Zusätzliche Bewegung brachte der sogenannte Hexensabbat in den Markt. An dem dreifachen Verfallstag von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes kommt es häufig zu Kursverwerfungen, weil die Profi-Anleger versuchen, die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu schieben. Kurz vor Handelsschluss notierte der SMI ein Prozent im Minus bei 11.938 Punkten. Auf Wochensicht resultierte ein Minus von 0,8 Prozent.

Tagesverlierer unter den Standardwerten war der Logistikkonzern Kühne+Nagel mit einem Minus von fast fünf Prozent. Der Nahrungsmittelriese Nestle sackte im Handelsverlauf auf ein Mehrjahrestief von 82,36 Franken ab und notierte kurz vor Handelsschluss noch bei 82,54 Franken, ein Minus von 3,4 Prozent gegenüber dem Vorabend. Richemont litt unter einer Kurszielsenkung durch die Jefferies-Analysten und verlor drei Prozent. Jefferies sieht keine namhafte Verbesserung der Geschäfte der Luxusgüterfirmen im zweiten Halbjahr. Gesucht waren dagegen Titel mit einem krisensicheren Geschäftsmodell. Swisscom und der Aromenhersteller Givaudan gewannen jeweils rund 0,7 Prozent.

