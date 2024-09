Umfrage - Immer knapperes Rennen zwischen AfD und SPD in Brandenburg

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Vor der Wahl in Brandenburg zeichnet sich einer Umfrage zufolge ein immer knapperes Rennen zwischen der AfD und der SPD ab.

Wenn schon heute gewählt würde, läge die AfD bei 28 Prozent und damit ein Prozentpunkt schwächer als in der Vorwoche, wie sich aus dem ZDF-Politbarometer Extra vom Donnerstagabend ergab. Die SPD habe dagegen um einen Punkt auf 27 Prozent zugelegt. Weiter im Landtag vertreten wären die CDU mit 14 Prozent und das BSW mit 13 Prozent, womit beide je einen Prozentpunkt abgeben. Die Grünen (4,5 Prozent, minus 0,5), die Linke (vier Prozent, plus eins) und die BVB/FW (3,5 Prozent, plus 0,5) würden ohne Direktmandate nicht einziehen.

Der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zufolge wissen dabei 27 Prozent der Befragten noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen wollen. Bei der Frage nach dem Ministerpräsidenten liegt Dietmar Woidke (SPD) mit 59 Prozent deutlich vor dem AfD-Spitzenkandidaten Hans-Christoph Berndt mit 16 Prozent. In Brandenburg wird am Sonntag gewählt.

(Bericht von Scot W. Stevenson; Redigiert von Birgit Mittwollen.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)