Uniper und ConocoPhillips vereinbaren 10-Jahres-Vertrag über Erdgaslieferungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper und der US-Ölkonzern ConocoPhillips haben ihre langfristige Gaspartnerschaft zur Lieferung von bis zu zehn Milliarden Kubikmetern Erdgas in den nächsten zehn Jahren verlängert.

Im Rahmen der Vereinbarung werde ConocoPhillips unter Nutzung seiner Pipeline- und wachsenden LNG-Positionen Uniper in Nordwesteuropa mit Erdgas beliefern, teilte Uniper am Donnerstagabend mit. "Mit dieser Vereinbarung wollen wir die Gasversorgung in Deutschland und Europa langfristig und nachhaltig stärken", erklärte Uniper-Vorstand Carsten Poppinga. Finanzielle Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.

(geschrieben von Birgit Mittwollen; Redigiert von Scot W. Stevenson; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)