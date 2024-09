Original-Research: Mountain Alliance AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Mountain Alliance AG - von Montega AG 23.09.2024 / 13:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Mountain Alliance AG Unternehmen: Mountain Alliance AG ISIN: DE000A12UK08 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 23.09.2024 Kursziel: 5,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt HIT-Feedback und H1-Ergebnis - Lingoda im Fokus Das Beteiligungsunternehmen Mountain Alliance hat am 13. September den H1 Finanzbericht für das aktuelle Geschäftsjahr veröffentlicht und bereits im August im Zuge der Hamburger Investorentage (HIT) einen tieferen Einblick in das gegenwärtig gehaltene Portfolio gegeben. H1-Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen: Während die Erlöse um 3,2% auf 61.761 EUR zurückgingen, konnte der Jahresfehlbetrag von 584.659 EUR auf 507.065 EUR reduziert werden. Ursächlich ist ein Rückgang der Personalkosten. Der Portfoliowert lag zum 30.06.2024 bei 46,7 Mio. EUR, der Net Asset Value (NAV) bei 46,0 Mio. EUR. Basierend auf 6,9 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich ein NAV pro Aktie von 6,67 EUR (31.12.23: 6,64 EUR). Beteiligungen mit durchwachsener operativer Entwicklung: Im Rahmen des HIT zeichnete Unternehmensgründer Daniel Wild ein gemischtes Bild der Kernbeteiligungen. Die wichtigste Beteiligung, die online-Sprachschule Lingoda, überzeugte mit einer anhaltend hohen Wachstumsdynamik. Nachdem 2023 Erlöse von 49,6 Mio. EUR erzielt wurden, dürfte in 2024 die 70,0 Mio. EUR Marke überschritten werden. Für 2025 wird ein Umsatz von ca. 100 Mio. EUR avisiert, was jährlichen Zuwachsraten von mehr als 40% entspricht. Wir gehen davon aus, dass die Veräußerung im kommenden Jahr vollzogen wird und rechnen mit einer Bewertung zum dreifachen Jahresumsatz 2025e. Auf dieser Basis sollten Mountain Alliance ca. 20 Mio. EUR zufließen, die die Grundlage für Investitionen in neue Beteiligungsunternehmen bilden werden. Der besondere Stellenwert von Lingoda zeigt sich auch in dem NAV der 17 übrigen Beteiligungen, die in Summe auf 26 Mio. EUR kommen. Der größte Anteil (NAV: 4,6 Mio. EUR) entfällt dabei auf den 67,4%-Anteil an der online-Plattform Shirtinator, die es Nutzern ermöglicht, Kleidung individuell zu gestalten und bedrucken zu lassen. Das ursprünglich bereits für 2023 ausgerufene Umsatzziel von 9,0 Mio. EUR soll nun trotz des konjunkturellen Gegenwindes in 2024 erreicht werden (2023: 8,3 Mio. EUR). Das EBITDA dürfte den Planungen zufolge von 0,1 Mio. EUR auf 0,2 Mio. EUR ansteigen.

Fazit: Das Umfeld für Beteiligungsunternehmen bleibt anhaltend schwierig. Zum einen wird die operative Entwicklung der Beteiligungen durch das konjunkturelle Umfeld belastet, zum anderen halten sich Investoren aufgrund der erschwerten Finanzierungsbedingungen mit Zukäufen zurück. Vor diesem Hintergrund erachten wir einzig Lingoda als in den kommenden Monaten zu attraktiven Konditionen veräußerbar. Für das übrige Portfolio überwiegen gegenwärtig u.E. die Risiken. Den angemessenen Holdingabschlag erhöhen wir von 10% auf 20%. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung, reduzieren das Kursziel aber auf 5,00 EUR. 